Kyrie Irving ne se sent pas coupable de la situation

Et si Kyrie Irving s’était fait vacciner, et qu’il avait joué tous les matches des Nets… Avec des « si », James Harden serait peut-être toujours là, et les Nets ne seraient pas 8e de la conférence Est, sur une série de onze défaites. Mais Kyrie Irving n’est pas vacciné, et il ne va jouer qu’un seul match d’ici la fin du mois !

« Coupable de quoi ? » s’emporte-t-il contre un journaliste qui lui pose la question de sa culpabilité dans cette situation où il ne joue que les matches à l’extérieur. « Il n’y a pas de place pour vos sentiments personnels ici… Jouez à vos petits jeux de média avec quelqu’un d’autre. Je ne ressens aucun sentiment de culpabilité. Je suis le seul joueur à subir ça à New York comme je joue là-bas. Mais comme le maire est Eric Adams, et qu’il y a un protocole sanitaire propre à New York, il y a des choses qui affectent nos vies, et pas uniquement la mienne. »

« Je prie toujours pour trouver une meilleure issue »

A l’écouter, Kyrie Irving a été pris de court et il pensait qu’il y aurait des dérogations.

« Je ne me sens pas coupable » répète-t-il. « J’essaie de vivre ma vie du mieux possible, comme tout le monde. Je n’avais pas de plan en tête quand tout ça est arrivé, je n’étais pas au courant. La NBA et le syndicat des joueurs avaient été très clairs sur le fait qu’il y aurait des choses que je pourrais faire, et ce n’est plus d’actualité. »

Certains lui répètent qu’il lui suffit d’être vacciné pour que la situation change. Même si ce n’est pas lié à son transfert, Ben Simmons a décidé de le faire et il pourra jouer au Barclays Center et au Madison Square Garden.

« J’espère toujours jouer à domicile » assure Irving. « Certaines personnes disent que c’est très simple, et qu’il suffit que je me fasse vacciner. Mais ce n’est pas aussi simple, et je prie toujours pour trouver une meilleure issue. »