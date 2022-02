Comme d’habitude, Jarrett Allen n’a pas reculé face au combat. Il a même contré Joel Embiid, et a tenté de l’éloigner du cercle, mais le Camerounais n’a peut-être jamais été aussi fort, ni sûr de sa force.

La preuve ultime, c’est bien évidemment ce poster qui va faire le tour du Web dans les prochains jours. Le Camerounais vient en effet de provoquer la faute de son adversaire sous le cercle, et semblait s’être fait mal au dos sur l’action. Il grimace, va tirer ses lancers, inscrit le premier mais manque le second. Mais Georges Niang prend alors le rebond, redonne la balle à son pivot et ce dernier claque un dunk monstrueux sur Jarrett Allen !

C’est le symbole de ce match, avec un Joel Embiid qui a écrasé à lui seul la talentueuse raquette de Cleveland. Jarrett Allen et Evan Mobley n’ont pas réussi à contenir sa puissance, surtout que le joueur de Philadelphie peut aussi s’appuyer sur sa technique, avec un jeu d’appuis et une qualité de tir rares pour un pivot de cette taille.

Sa ligne de stats finale (40 points à 11/22 au tir, dont 4/5 de loin, 14 rebonds, 10 passes et 3 interceptions) est folle et illustre assez bien la domination affichée par Joel Embiid.

Et comme il lit de mieux en mieux les prises à deux, notamment pour trouver un Matisse Thybulle qui adore couper dans le dos de la défense lorsqu’elle se jette sur lui, le Camerounais compile son 4e « triple-double » en carrière.

En plus, il se permet de fait le show en contre-attaque, pour finir avec le panier et la faute…