NCAA | La très vilaine faute de David Collins sur Wendell Moore Jr.

C’est un geste qui a bien failli mettre le feu aux poudres entre Clemson et Duke hier soir…

Alors qu’il venait de se faire subtiliser le ballon par Wendell Moore Jr. à 3 minutes de la mi-temps, David Collins aurait probablement dû lâcher l’affaire. Mais, au lieu de ça, il a sprinté comme un dératé en bousculant le joueur de Duke en l’air, causant une très vilaine et dangereuse chute pour le Blue Devil.

Forcément en colère, Coach K. a bondi sur le parquet alors que les deux bancs ont commencé à s’invectiver. Pendant ce temps, David Collins a été logiquement exclu.

« C’était une action dangereuse », a affirmé Coach K. « Lui ne s’est pas vu mais nous, on l’a vu. Il était parallèle au sol, à plus de deux mètres dans les airs. »

Heureusement, plus de peur que de mal et cette histoire s’est bien terminée, avec David Collins qui s’est excusé directement face à Coach K, qui l’a ensuite pris dans ses bras en guise de réconciliation.

« Je voulais essayer de revenir vite pour aller le contrer par derrière mais j’arrivais beaucoup trop vite et je n’ai pas réussi à m’arrêter », a expliqué le fautif sur les réseaux sociaux. « Je me suis rendu compte qu’il fallait que je m’arrête mais c’était déjà trop tard. Je n’ai jamais été un sale joueur et je ne le serai jamais. Je souhaite une bonne fin de saison à mon frère. J’ai beaucoup de respect pour Duke et Clemson et je m’excuse donc auprès de tout le monde pour cette action risquée. Je suis content que Wendell aille bien. »

Au final, Duke s’est imposé assez largement (82-64) derrière 8 points et 8 passes de Wendell Moore Jr, mais aussi un double double de Paolo Banchero (15 points, 10 rebonds) et 16 points sur un parfait 8/8 pour Mark Williams.