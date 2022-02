Gagner un titre NBA, un objectif ultime qui ne rend plus fou Chris Paul

Invité dans le podcast de JJ Redick, son ancien coéquipier aux Clippers, Chris Paul a abordé les sujets les plus sensibles, comme la défaite des Suns lors des dernières Finals NBA alors qu’ils menaient 2-0, et ce fil rouge qui a accompagné sa carrière : la quête d’un titre NBA.

L’ancien shooteur a parfaitement résumé la situation, expliquant que les meilleurs joueurs avaient vu leurs carrières validées aux yeux du grand public à travers cette accomplissement et lui a donc demandé sa perception de sa situation alors qu’il fêtera ses 37 ans dans trois mois.

« Il y a quelques années, alors que tu aurais été en train de me parler de ça, j’aurais senti mon estomac se nouer. Aujourd’hui, je suis vraiment en paix avec ça », a répondu CP3. « Mais même en disant ça, je vais quand même me dépouiller pour essayer d’aller remporter le titre cette saison, la saison prochaine, autant que possible. Mais je ne me dis pas : ‘Si je n’en gagne pas un, je vais mourir !’. J’ai eu toutes ces années pour y penser et faire ce cheminement. Mais je suis dans un super endroit où je peux jouer au basket. Et je me sens tellement reconnaissant et privilégié de pouvoir encore jouer. Il ne reste plus beaucoup de joueurs sortis de ma Draft ».

Le plaisir de jouer avant le reste

Le meneur a pris une autre ampleur depuis son départ de Houston en prenant d’abord les rênes d’Oklahoma City puis en vivant une formidable aventure avec les Suns depuis deux saisons. À ce stade, il mesure la chance qu’il a de pouvoir encore jouer et être compétitif au plus haut niveau.

« Je ne peux qu’imaginer la sensation d’être champion, ne serait-ce qu’après avoir remporté le titre de champion de conférence la saison dernière. Mais je ne vais pas mentir, je suis sur qu’il y a des gars qui ont gagné un titre et qui adoreraient l’échanger avec ma place, juste pour ressentir cette joie de jouer à nouveau », a-t-il ajouté. « C’est ce que je disais au coach Quin Snyder, je suis juste heureux de pouvoir encore jouer. Tu peux me prendre pour un fou, mais c’est vraiment ça : je ne peux pas m’imaginer sans jouer. Je suis toujours obsédé par le sport. Je deviendrais fou si je ne jouais plus ».

Avant de retrouver les playoffs, Chris Paul prend soin de savourer chaque petite victoire, la dernière en date ayant été la sélection de son coach Monty Williams et de son staff pour participer au All Star Game.

« Comme tu l’as dit, dans ce monde maintenant, il faut surtout gagner, aller chercher le titre. Mais je pense que parfois, les gens oublient l’importance de profiter aussi des moments en chemin. Je sais qu’on va dire que ce sont des phrases de perdant. Mais c’est la vérité. Mon plus gros objectif à présent, et j’en parle tout le temps à mes coéquipiers, c’est d’emmener mes coachs au All Star Game. Il n’y a rien de mal à célébrer les petites victoires en cours de route. On sait tous quel est l’objectif ultime, qui est de remporter un titre. Mais on ne va pas pour autant ne rien célébrer, jouer et aller nous coucher tous les soirs ».