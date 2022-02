Le mental flanche chez les Wizards

« Ça craint. C’est l’humeur de l’équipe. Ça fait chier. On arrive et les équipes nous bottent le cul du début à la fin. Personne n’aime perdre. Tout le monde dans notre vestiaire est compétitif, mais ça craint en ce moment parce que sur les huit derniers matchs que nous avons joués, nous en avons perdu sept. C’est difficile pour n’importe qui de supporter ça. L’énergie dans le vestiaire n’est vraiment pas bonne en ce moment ».

Désormais onzièmes de la conférence Est, les Wizards sont toujours en crise et le coup de gueule de Montrezl Harrell est à la hauteur de la gifle reçue par Washington cette nuit à domicile face aux Suns, un match durant lequel les locaux ont concédé jusqu’à 36 points de retard (80-95).

Un manque d’envie ou de caractère ?

Alors que l’effectif a démontré sa qualité en début de saison notamment, cette nouvelle série compliquée s’explique-t-elle par un manque d’envie ou de motivation ? Par pour Montrezl Harrell qui refuse d’entendre parler d’un manque d’énergie ou de détermination de ses troupes, même si Bradley Beal a manqué à l’appel contre Phoenix.

« Je ne sais pas, j’en ai marre d’entendre ce truc. Si tu n’arrives pas à te motiver pour venir et jouer un match de basket, ce qui reste ton job, pour lequel tu es très bien payé, alors tu n’es pas sur le bon terrain. Donc j’en ai marre d’entendre ça, c’est juste une excuse », a-t-il répondu.

Tout autant sonné par ce nouveau revers, son coach Wes Unseld Jr. a tout de même pointé du doigt un manque de caractère, notamment dans les moments difficiles comme ça a très rapidement été le cas cette nuit.

« Je ne dirais pas que c’est un manque d’effort pour commencer le match, mais je trouve qu’on s’est un peu vite découragés. D’entrée, ils te rendent la tâche difficile, tout devient difficile. C’est à ce moment-là qu’il faut savoir répondre. Parfois, quand ça devient compliqué, on abandonne un peu vite, on oublie certaines choses, on essaie de prendre des raccourcis. Quand tu n’arrives pas à prendre tes spots, ça fait stagner toute l’attaque », a-t-il regretté. « De l’autre côté tu peux aussi être solide en défense et voir un bon joueur mettre un tir difficile. Ça fait mal, mais on doit afficher plus de force mentale et continuer de faire les bonnes choses, d’essayer de jouer de la bonne façon. De bonnes choses finiront forcément par arriver ».

Un cercle mental vicieux

Pour Kentavious Caldwell-Pope, une partie de la solution aux problèmes actuels des Wizards passera par le mental, qui a peut-être eu tendance à prendre trop de place dans l’esprit des joueurs ces derniers temps.

« Personne n’aime perdre sept matchs sur huit. Sur l’état d’esprit, tout le monde essaie de trouver la solution. Sur ce qui se passe entre nous, sur le terrain, la raison pour laquelle on n’arrive pas à jouer ensemble. Beaucoup de choses trottent dans la tête de tout le monde. Mais on ne peut pas laisser ça peser sur notre action sur le terrain. Quand on entre en jeu, on doit laisser ça de côté et jouer l’un pour l’autre. On doit retrouver ça, peu importe le résultat », a-t-il déclaré. « Il faut qu’on arrive à oublier ce qu’il s’est passé au match d’avant, sur l’action d’avant, sur l’erreur de tel joueur, et ne pas laisser tout ça perturber le reste du match. Parfois on est dans un bon rythme, et on se perd à nouveau et on retourne à du un-contre-un plutôt qu’un basket d’équipe ».

Washington va avoir encore quatre matchs à domicile pour essayer de remonter la pente, face à Miami, Brooklyn, Sacramento et Detroit.