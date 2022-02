Austin Rivers : « Quand on joue pour son père, on perd tout crédit »

Alors que LeBron James rêverait de jouer avec son fils en NBA, Austin Rivers a eu la chance de jouer pour son père. Pendant trois ans, l’actuel arrière des Nuggets a évolué sous la coupe du Doc, du côté des Clippers. Une expérience unique en NBA, mais que l’intéressé ne souhaite pas revivre.

« C’est l’une des choses les plus ambivalentes à vivre » reconnait-il au micro de The Ringer. « J’ai vécu de grands moments en jouant pour lui, parce que en tant que joueur, je savais qu’il me soutenait. Même si on s’accrochait, même s’il me hurlait dessus, je savais qu’au final, il était derrière moi. Mais tout le reste, c’était l’enfer ! Imaginez être dans un vestiaire où les gars parlaient de l’entraîneur. Cela arrive dans toutes les équipes. Tout le monde ne joue pas, tout le monde ne s’entend pas forcément avec le coach. Mais là le coach est mon père. »

« »T’es en NBA uniquement grâce à ton père ». J’ai entendu ça tellement de fois »

Ce qui blessait Austin, c’est qu’on imagine qu’il avait un passe-droit et qu’il était pistonné. Depuis qu’il a quitté les Clippers, il a joué dans quatre équipes différentes, et il a même été prolongé aux Nuggets.

« Où que je joue, j’ai été beaucoup critiqué pour çà. Tout le monde est du genre à dire : « T’es en NBA uniquement grâce à ton père ». J’ai entendu ça tellement de fois. Et ma seule réponse, c’était de dire : il y a combien de duo père/joueur en NBA ? Il y a combien de duo GM/joueur en NBA ? Pourquoi il n’y a pas de duo propriétaire/joueur en NBA ? J’ai joué pour mon père pendant deux ans et demi. Je suis en NBA depuis 10 ans. Si je suis en NBA, c’est parce que je fais partie des meilleurs joueurs du monde. Mais quand on joue pour son père, on perd tout crédit. »

Il y a deux ans, Doc Rivers avait aussi évoqué cette relation unique dans l’histoire de la NBA : « Je n’ai jamais rêvé d’entraîner mes enfants. J’ai toujours voulu être le parent, le critique. Celui qui leur envoie des textos. Mais le GM des Clippers avait vraiment fait le forcing pendant trois ou quatre mois ».