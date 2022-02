NCAA | Chet Holmgren frappe un grand coup face à San Diego

Si Jabari Smith, d’Auburn, semble avoir pris le relais de Paolo Banchero de Duke en terme de hype pour devenir le prochain n°1 de la Draft NBA, un autre prospect majeur continue son petit bonhomme de chemin pendant ce temps-là. Le petit bonhomme en question mesure 2m13 et joue à Gonzaga, et il s’appelle Chet Holmgren.

L’intérieur freshman des Zags s’est effectivement fendu de son meilleur match universitaire la nuit dernière, dans la facile victoire face à San Diego (92-62) avec 23 points assortis de 12 rebonds et 4 contres. Surtout, il a mis le feu aux réseaux sociaux avec une séquence hallucinante durant laquelle il a scoré 11 points de suite, plus 4 rebonds et 1 contre, tout ça en moins de deux minutes !

« C’est lui qui a tué le match », reconnaissait Sam Scholl, le coach de San Diego, sur ESPN. « Il est simplement très, très doué techniquement. Il a un excellent feeling. Il est physique. Il n’a pas peur d’aller au contact. »

Critiqué pour son physique léger qui lui posera forcément quelques problèmes dans sa transition vers la NBA, ce monde de brutes épaisses, Chet Holmgren commence à accumuler de nombreuses éloges de coachs adverses qui saluent sa dureté malgré ses 88 kilos sur la balance.

« Il est toujours une présence autour du cercle en défense », ajoute d’ailleurs son propre coach, Mark Few. « Il arrive vraiment bien à évaluer les différentes situations et à s’adapter en défense. Ils ont vraiment eu beaucoup de problèmes à aller marquer face à lui. »

Véritable pieuvre des raquettes, Chet Holmgren rendait effectivement quelques kilos à son adversaire direct, Terrell Brown (2m08, 106kg), mais ça ne l’a pas empêché de dominer avec sa science du placement et son sens du contre.

Ayant démarré tranquillement sa première campagne en NCAA, Chet Holmgren continue de monter en pression avec un 3e match à 20 points ou plus sur ses quatre dernières sorties. Désormais à 14 points, 9 rebonds, 3 contres et 2 passes de moyenne, il confirme jour après jour qu’il est un des joueurs les plus productifs au niveau universitaire.