Tous les moyens sont bons pour se démarquer et le thème des émoji a finalement été peu exploité niveau sneakers. Damian Lillard et adidas ont eu l’idée d’en imaginer une paire sur ce thème pour la Dame 8, et voilà le résultat.

Sur la tige majoritairement noire, on aperçoit un dégradé allant du jaune au violet sur lequel on devine les fameuses têtes rondes au niveau de l’empeigne intérieure. Celles-ci sont plus visibles sur la languette latérale. Les contours et finitions sont en violet tandis qu’un joli « Dame » ressort en jaune au niveau du talon. Pour ponctuer cette paire fantaisiste, l’ensemble repose sur une semelle extérieure multicolore qui ne passe clairement pas inaperçue.

La Dame 8 Emoji pourrait être commercialisée dans les prochaines semaines, au prix de 120 dollars.

