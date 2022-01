Kyrie Irving : « Stephen Curry a totalement révolutionné le jeu »

Il s’est fait huer par le public, mais Kyrie Irving a bien failli avoir le dernier mot au Chase Center. Près de six ans après avoir crucifié les Warriors dans les Finals 2016, il s’offrait un nouveau duel face à Stephen Curry. Coéquipiers en sélection, ils s’apprécient et se respectent, et samedi soir, le meneur des Nets a rendu hommage à son adversaire.

« J’adore Stephen ! Ce gars a totalement révolutionné le jeu » estime l’ancien meneur de Cleveland. « Quand je suis arrivé en NBA, en 2011, on n’avait que des bribes de ce qu’il était capable de faire parce qu’il n’était pas en aussi bonne santé. Mais quand il a pris feu, tout le monde l’a remarqué, et moi, en tant que meneur de jeu, ou simplement parce que j’étais un meneur qui progressait du côté de Cleveland, c’était le gars qui a vraiment établi cette norme, ce catch-and-shoot, cette capacité à détruire ses défenseurs, à attirer trois joueurs partout où il va. On ne peut pas véritablement étudier le basket si on ne regarde pas quelqu’un comme lui et si vous n’essayiez pas non seulement de le suivre, mais aussi de le défier sur ses positions. »

« S’étudier mutuellement a créé un lien encore plus spécial »

C’est parce que les deux se sont tirés la bourre en finale NBA, quatre années de suite, qu’ils ont appris à se respecter. Chacun a tiré l’autre vers le haut.

« Je pense que c’est là que notre respect mutuel s’est vraiment développé » poursuit Irving. « S’affronter l’un contre l’autre a été formidable, mais s’étudier mutuellement a créé un lien encore plus spécial. J’observe des mouvements qu’il fait, et je sais qu’il observe des mouvements que je fais, nous ne faisons que guider cette nouvelle génération qui arrive derrière nous. Vous n’avez pas besoin d’être le gars athlétique qui termine au-dessus du cercle… Vous avez de jeunes gars qui le font, c’est l’ère du 2.0. Ils sont capables de tirer des 3-points de très loin et de planer au-dessus du cercle. Mais quand vous regardez Steph et moi, j’ai l’impression que nous sommes capables de faire des choses qu’un Monsieur Tout-le-monde pourrait réaliser, et on leur donne l’espoir que le basket-ball peut être pour eux aussi. »

C’est sans doute parce que leurs affrontements se sont rarifiés que Irving les savoure davantage, et il a vraiment apprécié de se retrouver la nuit dernière face à lui.

« Steph est juste capable de faire des choses tellement uniques… Je pourrais parler encore et encore sur Steph car j’aime ce gars, j’aime jouer contre lui… J’aime ces affrontements où il a planté 50 points sur moi et que je lui en ai mis 30 et quelques sur lui… Victoire, défaite, toutes les comparaisons, toutes les messages sur Instagram, tous les fils Twitter, tout ce qui se passe dans les médias pour nous comparer… J’ai fait avec et ça m’a permis de le considérer comme un frère d’armes, mais quand nous sommes sur le terrain, nous nous défions au niveau le plus élevé. »