À défaut d’être populaire auprès des fans, Jrue Holiday se contente du respect de ses pairs

Être All-Star à 22 ans en tournant à 19 points de moyenne (au moment de la sélection) et en jouant dans une équipe au bilan négatif ? Oui, c’est possible. Jrue Holiday a réalisé ce petite exploit en 2013, lors de sa dernière saison avec l’équipe qui l’avait drafté, les 76ers.

Malgré ses plus belles années statistiques qui ont suivi avec les Pelicans, le meneur n’a jamais décroché de seconde étoile. Et ce ne sera vraisemblablement pas pour cette année non plus. Alors que, paradoxalement, il affiche un niveau statistique comparable à celui de saison 2012/13 et joue surtout chez les champions en titre, les Bucks.

Tandis que son coéquipier, Giannis Antetokounmpo, a logiquement été désigné parmi les titulaires de la conférence, le meneur n’a même pas terminé dans le Top 10 du « backcourt » de sa conférence. Si l’on s’arrête aux seules voix des fans, il en a reçu (281 000) moins que Tyler Herro ou même deux fois moins que Derrick Rose (594 000).

« Je ne suis pas flashy »

« Je ne dirais pas que je suis nécessairement sous-estimé parce que le basket est un jeu mais également un divertissement », confie-t-il au Milwaukee Journal Sentinel. « Je ne suis pas flashy. Je joue dur, je vais toujours bosser dur et donner le meilleur de moi-même, mais je suis aussi assez calme et réservé. »

Pas le genre de profil qui va attirer l’attention sur lui. Pas non plus le genre de joueur susceptible de coller au mieux à l’esprit du All-Star Game d’ailleurs.

« J’ai le sentiment que mon style de jeu ne plaît pas forcément aux fans hors de Milwaukee ou à ceux qui ne me connaissent pas, vous voyez ? Je ne plane pas, je ne dunke pas sur les autres, comme Giannis. Et puis les gens ne voient pas vraiment la défense comme quelque chose de beau ou de remarquable. »

Et alors, après tout ? Son style de jeu ne l’a pas empêché de se poser comme le chaînon manquant chez les Bucks. En plus de remporter le titre dès son arrivée à Milwaukee, il a enchaîné avec une médaille d’or à Tokyo, rejoignant, avec son coéquipier Khris Middleton, un club très fermé de joueurs auteurs de ce double exploit la même année.

« Obtenir le respect de leur part est ce qui compte le plus »

Le fait de briller sur les deux scènes ne l’a pas vraiment fait changer de statut depuis. Aux yeux des fans du moins car les acteurs de la ligue avaient déjà une bonne idée de ses qualités.

« Je dirais que c’est suffisant pour moi d’obtenir le respect des autres joueurs, des autres entraîneurs. Parce qu’ils traversent ce que je traverse. On essaie tous d’atteindre ce qu’on a atteint l’année dernière, on sait ce que c’est de batailler, de se faire mal. Le fait d’obtenir le respect de leur part est ce qui compte le plus. »

Malgré cette reconnaissance, on l’imagine mal voir griller la politesse à James Harden, Zach LaVine ou Darius Garland en étant sélectionné par les coaches lors du prochain match des étoiles. D’autant que si un deuxième représentant de Milwaukee devait être retenu, Khris Middleton dispose de meilleurs chiffres…

« Oui, vous voulez la reconnaissance des fans et tout ça », admet le joueur de 31 ans. « Mais en même temps, j’ai l’impression d’être moi-même. Je ne stresse pas vraiment par rapport à ça parce que ce serait un fardeau supplémentaire pour moi, d’essayer d’impressionner les fans qui ne connaissent pas forcément le basket ou qui n’aiment pas un certain style de jeu. Je me contente de regarder les joueurs qui sont dans le feu de l’action avec moi et d’obtenir leur respect. »