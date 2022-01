Domantas Sabonis sans pitié avec son ancienne équipe

Après avoir touché le fond en encaissant 158 points à domicile face à Charlotte, Indiana a tourné la page avec un « road trip » de deux matchs en « back-to-back » sur le thème du retour, celui de Domantas Sabonis à Oklahoma City qui sera suivi de celui de Rick Carlisle à Dallas dès ce soir.

Absent depuis quatre matchs en raison d’une entorse à la cheville gauche, le pivot s’est fait violence pour être présent sur son ancien parquet, face à la franchise qui l’a drafté en 2016. « Je me sens clairement mieux après une victoire, mais pour être honnête je ne sentais même plus ma cheville sur le terrain », a-t-il glissé après le match, alors que son nom apparaît dans la liste des possibles remplaçants pour le All-Star Game.

Même sur un pied, il a pu rendre un « triple-double », son 18e en carrière à 24 points, 18 rebonds, 10 passes. Autant dire que sa présence a été plus que précieuse puisque les Pacers l’ont emporté en prolongation.

Il a même fallu attendre les toutes dernières secondes de l’overtime et notamment deux ratés coup sur coup de Tre Mann et Mike Muscala près du cercle pour que les Pacers puissent crier victoire. « Nous avons eu un peu de chance sur la dernière possession quand ils ont eu deux tirs faciles, mais c’est le basket. Parfois ça rentre, d’autres fois non », a ajouté celui que Rick Carlisle a surnommé « le monstre ».

Pour Justin Holiday, facteur X du soir avec ses 22 points, la présence de Sabonis change complètement la donne pour Indiana.

« C’est super d’être son coéquipier. Comme le reste de l’équipe, j’adore jouer avec lui », a-t-il souligné. « Avec sa présence, quand il reçoit le ballon, il attire l’attention de plusieurs joueurs qui essaient de le stopper. Il sait scorer, il est capable de faire des passes, et sa ligne de stats parle pour lui, avec du scoring, du rebond et des passes. C’est ce dont notre équipe a besoin. Chacun de ses aspects aide notre équipe. L’avoir de retour avec nous renforce notre cohésion en tant qu’équipe »

Après le retour gagnant de Domantas Sabonis à OKC, l’émotion et l’opposition vont monter d’un cran ce soir pour Rick Carlisle qui va effectuer son retour à Dallas pour la première fois depuis son départ l’été dernier.