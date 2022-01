Gary Payton II ne veut plus jamais quitter les Warriors

Peut-on s’imposer aux Warriors sans shoot extérieur ? De surcroît quand on joue sur les postes arrières. Gary Payton II s’est sans doute posé la question, et pour se donner le maximum de chances de rester à Golden State, il a décidé de redoubler d’efforts à l’entraînement, en se focalisant sur les shoots dans les coins, là où on trouve habituellement un Andre Iguodala, ou un Harrison Barnes il y a quelques années. L’objectif n’est pas d’être le troisième « Splash Brother », mais d’être capable de sanctionner les défenses qui le laissaient libre depuis son arrivée en NBA.

Résultat : il shoote à 64% cette saison, dont 38% à 3-points. En cinq ans, il n’avait shooté que 86 fois à 3-points. Après 30 matches, il en est déjà à 79 tirs.

« Il a travaillé sur son tir, et il a débuté la saison avec beaucoup de confiance » souligne Steve Kerr. « Il fait de l’excellent travail pour prendre les tirs qui se présentent, et en faisant circuler la balle quand la passe est nécessaire. Il comprend simplement quel est son rôle, et résultat, il obtient de bons tirs. Lorsqu’il prend un tir, il est généralement démarqué et en rythme. »

« Il va être en NBA pour très longtemps. Quelle trouvaille de nos dirigeants ! »

Jusque là, Gary Payton II était réputé pour ses qualités athlétiques et défensives, et il ne parvenait pas à trouver son rôle en attaque. Ce n’est pas un shooteur, ni un meneur passeur. Difficile dans ces conditions de percer en NBA quand on mesure moins 1m90. Mais à Golden State, il a trouvé son rôle dans du jeu sans ballon, et il a été récompensé d’un contrat jusqu’à la fin de la saison.

« Depuis qu’il est là, je le vois travailler son tir tous les jours » témoigne Klay Thompson. « Ses qualités athlétiques sont dingues, et il va être en NBA pour être longtemps, et il y sera un très grand joueur. Surtout s’il devient régulier à 3-points. Quelle trouvaille de nos dirigeants ! »

Une belle histoire pour « ce fils de » dont le père est une légende dans la Baie de San Francisco. S’il a donc progressé aux tirs, il n’en demeure pas moins qu’il doit encore progresser. Pour preuve, ce 57% aux lancers-francs qui pourrait lui jouer des tours alors que son agressivité vers le cercle pourrait l’amener plus souvent sur la ligne.

« Je veux rester à Golden State après cette saison, pendant plusieurs années, jusqu’à ce que vienne le moment de prendre ma retraite ici » conclut le fils de l’ancien meneur des Sonics. « Je sais que je l’ai déjà dit dix fois, mais je sais que ça colle bien, et franchement, je me sens comme chez moi. »