Saison terminée pour Nassir Little ?

Les malheurs de Portland se poursuivent puisque la franchise vient d’annoncer que Nassir Little souffrait d’une déchirure du labrum de l’épaule gauche, et selon ESPN, une opération serait synonyme de fin de saison !

Une blessure qui survient au plus mauvais moment pour l’ailier des Blazers puisque Little tournait à 13.1 pts et 7.5 rbds de moyenne en janvier, avec des pourcentages très corrects : 45% aux tirs, dont 40% à 3-points. Sur les deux derniers matches des Blazers, il tournait même à 19.5 points par match.

Les Blazers sont déjà privés de Damian Lillard, Larry Nance Jr et Cody Zeller.