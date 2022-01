Isaiah Stewart, un attaquant en cours de développement

« Pour moi, l’intérieur moderne doit avoir des bons appuis. Mais surtout, et peu importe le poste, c’est la mentalité qui fait tout. Et sa mentalité est excellente, c’est un gros bosseur. Je suis sûr que coach Casey et son staff vont l’aider à s’acclimater, mais il possède tous les outils pour être un intérieur qui réussit en NBA. »

Voilà ce que déclarait le GM des Pistons Troy Weaver, après la sélection d’Isaiah Stewart avec le 16e choix le soir de la Draft 2020. Pivot dominateur physiquement mais encore brut techniquement en NCAA, le natif de Rochester a été sélectionné par les Pistons pour être développé en interne.

Plus qu’un simple poseur d’écrans qui s’ouvre vers le cercle, Isaiah Stewart est perçu, à long terme, comme un pivot complet dans le Michigan. Cette saison, sa deuxième dans la ligue, le pivot développe lentement mais surement son jeu balle en main. Comme mardi dernier, face aux Warriors, avec une séquence en contre-attaque conclue par un joli « euro-step », parfait exemple des bons appuis du joueur, évoqués quelques mois plus tôt par Troy Weaver.

Pretty Euro-step through the lane in transition by Isaiah Stewart to get the layup pic.twitter.com/8Bqoug6NqA — Charlie Cummings (@klaytheist11) January 19, 2022

Si un tel développement prendra forcément du temps, le joueur bénéficie de la confiance de Dwane Casey. Les Pistons, qui jouent sans la pression du résultat cette saison, privilégient le développement et leurs jeunes ont carte blanche sur le terrain.

« C’est quelque chose que j’ai toujours eu dans mon jeu » explique-t-il à propos de ces séquences offensives balle en main. « Je n’ai jamais vraiment pu le montrer, mais en NBA je vais certainement pouvoir le faire. Quand une opportunité se présente, que ce soit une contre-attaque ou un drive vers le cercle, j’ai une grande confiance dans mes capacités. »

Sur le parquet des Nuggets dimanche dernier, le pivot a même dévoilé une autre facette cachée de son jeu : le tir. Auteur de 18 points et un impeccable 8/8, il s’est permis deux tirs à mi-distance, et un tir derrière l’arc !

Stew takes and makes the open 3 with no hesitation pic.twitter.com/GsWtsjbdlg — HIsiah Thomas (@RedAlternates) January 24, 2022

« C’est simplement de la lecture de jeu, faire le bon choix » expliquait-il au sujet de ce tir primé. « Mais aussi la confiance de pouvoir mettre ces tirs. Je pense que c’est un type de tir que je vais commencer à prendre davantage car je bosse dessus, je regarde de la vidéo pour mieux comprendre les spots où je peux prendre ces tirs. »

Pour le moment, l’idée qu’Isaiah Stewart devienne un pivot qui étire le jeu relève encore de l’utopie : le joueur est à… 13.6% derrière l’arc cette saison, et à 28.2% depuis le début de sa carrière. Mais la base de travail est là et les progrès viendront avec le temps, et le travail.

« J’espère qu’il intégrera cet aspect du jeu à son arsenal » déclarait Dwane Casey. « Actuellement il est surtout habitué à être dans la raquette. Je me rappelle de cette discussion avec [Jonas] Valanciunas à Toronto, il pensait ne jamais pouvoir être une menace extérieure. Aujourd’hui, c’est un excellent tireur à 3-points (41.7% sur 2.7 tentatives en moyenne cette saison). Mais ça prend du temps. Quand vous avez passé votre vie dans la raquette et que vous en sortez, cela demande une adaptation. Et Isaiah, à terme, y arrivera. »