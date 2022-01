Les Knicks frustrés par leur fin de match ratée à Cleveland

Julius Randle n’a pas fait de miracle avec un dernier shoot de très loin, pour faire oublier une sale soirée, comme R.J. Barrett avait pu le faire contre les Celtics il y a plus deux semaines. L’intérieur est globalement passé à côté de son match et a clairement manqué son dernier quart-temps.

Il n’a marqué que 2 petits points dans le dernier acte et son shoot à mi-distance raté, à 91 partout, fut le début d’un enchaînement de mauvais choix et d’imprécisions pour lui et ses coéquipiers. Dans la foulée de ce tir raté, les Cavaliers manquent eux aussi leur tentative, mais New York ne sécurise pas le rebond. Cleveland a donc une seconde chance et Darius Garland élimine RJ Barrett avec une feinte, pour ensuite frapper à 3-pts.

Il y a certes trois points d’écart, mais il reste encore du temps (plus d’une minute à jouer, 14 secondes sur l’horloge des 24) quand Immanuel Quickley (1/10 au shoot dans cette rencontre) dégaine de loin à 3-pts. Là encore, une décision très discutable…

« C’est frustrant, on aurait dû gagner ce match, c’est clair »

Enfin, il reste le shoot de RJ Barrett pour passer devant dans les dernières secondes. Julius Randle fixe la défense et l’ailier déclenche derrière l’arc, alors que les Knicks n’ont qu’un point de retard. Son coach attendait autre chose.

« Je pense qu’on n’a pas fait ce qu’on voulait », estime Tom Thibodeau pour le New York Post. « On voulait attaquer. Il a été bon près du cercle et c’était une bonne opportunité pour lui. Le tir était bon, mais j’adore quand il attaque le cercle. Dans ces situations, quand il pénètre, il se passe de bonnes choses. »

Le meilleur marqueur de New York dans ce match, avec 24 points, n’est pas totalement d’accord avec son entraîneur et assume d’avoir pris ce shoot de loin. « C’était un bon tir. Si la situation se répète, je le prends à chaque fois. Après, je n’ai pas vu le ralenti mais je trouve que c’était un bon shoot. »

Mais RJ Barrett ne fait pas une fixette sur la fin de rencontre, même si le tir de Darius Garland, après le rebond offensif, est « l’action décisive » d’après lui. Il regrette également les petites erreurs des Knicks au fil de la partie, notamment ce 21-3 encaissé en troisième quart-temps et surtout les difficultés sur la ligne des lancers (11/21).

« C’est frustrant, on aurait dû gagner ce match, c’est clair. On a lâché 10 points sur la ligne et on perd de deux points », concède le Canadien, qui a rendu un moyen 5/10 dans cet exercice. « C’est frustrant, surtout pour moi. Quand on va autant sur la ligne, il faut en profiter. On ne peut pas laisser autant de points comme ça face à une telle équipe. On l’a déjà fait ces derniers matches (contre les Pelicans et les Wolves), il faut le corriger. »