Douze chefs d’inculpation retenus contre Jaxson Hayes

Après que la police des polices californienne a estimé que l’interpellation de Jaxson Hayes avait été effectuée dans les règles, le pivot des Pelicans a été mis en examen lundi suite à son arrestation musclée l’été dernier à Los Angeles. Selon le dossier, douze chefs d’inculpation ont été retenus contre le joueur dont notamment ceux de violences conjugales, rébellion au moment de l’arrestation et coups et blessures contre un officier de police. Les autres chefs d’inculpation concernent les motifs de séquestration et de vandalisme, ou encore d’intrusion.

Le 28 juillet 2021, au milieu de la nuit, la police de Los Angeles s’était rendue au domicile du pivot des Pelicans après une alerte donnée pour des soupçons de dispute conjugale. Une bagarre avait éclaté entre le joueur et l’un des officiers, et il faisait l’objet de poursuites pénales pour avoir refusé d’obtempérer et avoir blessé un policier.

Fin août, on avait appris que c’est le cousin de la compagne d’Hayes qui avait prévenu la police. Elle lui avait envoyé plusieurs SMS où elle expliquait être effrayée. Sur place, Jaxson Hayes avait d’abord coopéré avec les forces de l’ordre, mais c’est lorsqu’ils lui ont interdit de rentrer chez lui que la bagarre avait éclaté.

Le pivot sera présenté à un juge le 15 février prochain pour l’informer des charges retenues contre lui.