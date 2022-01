Kenrich Williams espère rester à OKC

La déclaration a de quoi surprendre et Kenrich Williams en est conscient, ce genre de sorties étant en général réservée aux joueurs évoluant dans des équipes compétitives. Mais l’ailier ressent un vrai attachement envers OKC, où il est arrivé en novembre 2020 en provenance des Pelicans, et ne se projette dans aucune autre franchise.

« Je veux être ici avec le Thunder. Ça peut sembler tiré par les cheveux, mais j’aimerais prendre ma retraite ici avec le Oklahoma City Thunder », a-t-il déclaré à l’occasion de son retour au jeu à Charlotte après avoir passé 12 jours à l’isolement, mettant en avant « la culture » et « l’environnement » présents à OKC. « Ça vous fait vraiment apprécier ce que vous avez et où vous en êtes ».

Peut-être une façon d’influencer les futurs choix de sa franchise à l’approche de la « trade deadline », le Thunder disposant de pas mal de pièces susceptibles de bouger autour de Shai Gilgeous-Alexander. Car comme l’a expliqué Mark Daigneault, le « front office » du Thunder sera avant tout guidé par l’intérêt de l’équipe.

Un couteau-suisse qui a tout pour plaire

« Tout ce que je sais, c’est que notre organisation l’aime beaucoup et qu’il nous aime beaucoup. Ça a beaucoup de valeur pour Sam Presti. Je le sais de source sûre », a glissé le coach. « Évidemment, nous ferons toujours ce qui est le mieux pour l’équipe, mais c’est certainement un gars pour qui nous avons beaucoup de respect et d’amour ».

Ce qui fait aussi de Kenrich Williams un joueur susceptible d’intéresser d’autres équipes, c’est tout simplement son profil : ailier défenseur et fiable de loin, mais aussi sa capacité à s’intégrer rapidement et à être performant sur de courtes séquences. Mark Daigneault a quant à lui souligné sa solidité et son intelligence de jeu.

« C’est un joueur intelligent et coriace avec qui il est facile de jouer, qui s’adapte facilement à des coéquipiers différents, et pour notre équipe qui est encore en train de grandir et de tester son identité, il est très stable en terme de compétitivité et de lien. C’est quelque chose qu’on veut avoir. Nous avons beaucoup de gars qui sont dans cette catégorie, mais il est celui qui, je pense, a l’éthique qui influence le plus ses coéquipiers ».