Dwight Howard devient le 10e rebondeur de l’histoire de la NBA

Dwight Howard ne pouvait guère rêver mieux pour entrer dans le Top 10 des meilleurs rebondeurs de l’histoire. Le pivot de Los Angeles a dépassé Nate Thurmond et pris la 10e place à Orlando, où il a joué les meilleures saisons de sa carrière, devant Shaquille O’Neal, qui n’a pas toujours été tendre avec lui, et devant son ancien coéquipier Hedo Turkoglu également.

C’est dès son premier rebond de la soirée que le champion 2020 a doublé l’ancienne légende des Warriors, décédée en 2016, qui avait pris 14 464 rebonds durant sa carrière.

Howard a terminé la rencontre à Orlando avec quatre prises, il pointe donc à 14 468 rebonds en carrière. S’il conserve sa moyenne cette saison, le premier choix de la Draft 2004 (qui est aussi le quatrième meilleur rebondeur défensif de l’histoire) pourrait bien dépasser Kevin Garnett, neuvième avec 14 662 rebonds, d’ici le printemps.

With his first rebound of the game, Dwight Howard is alone at 10th on the NBA’s All-Time Rebounds List. Congrats, DH 👏 pic.twitter.com/xcaij4Mejw

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 22, 2022