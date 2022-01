Russell Westbrook : « Je fais tout ce qu’on me demande »

Alors que les Lakers ont traversé les Etats-Unis pour entamer un « road trip » de six matches du côté d’Orlando, le revers face aux Pacers a laissé des traces. On a évoqué le renvoi de Frank Vogel, mais aussi la décision de ce dernier de se passer de Russell Westbrook dans le « money time ». Sa justification ? Il voulait aligner le meilleur cinq possible pour gagner la rencontre.

« J’ai été surpris. J’étais déçu de ne pas revenir en jeu, mais j’étais surtout déçu qu’on ait perdu ce foutu match » a réagi Westbrook sur ESPN. « Je veux être en mesure d’être sur le terrain pour aider mes coéquipiers et aider notre équipe à gagner des matches comme ça. Mais un choix a été fait. »

« Je suis déterminé à faire en sorte que tout cela fonctionne »

Alors qu’il porte un quatrième maillot différent en quatre saisons, Westbrook déçoit cette saison, incapable de s’adapter à sa nouvelle équipe, mais aussi de peser sur le jeu. Mais sa motivation reste intacte.

« Il faut être OK lorsque les choses vont mal, et je suis OK » poursuit-il. « Je fais tout ce qu’on me demande, et je continuerai de le faire le plus longtemps possible pour atteindre notre objectif ultime, qui est de remporter un championnat. Nous n’avons évidemment pas eu un effectif au complet, mais je suis déterminé à faire en sorte que tout cela fonctionne. La communication est là avec tout le monde dans la franchise pour que ça marche, pour faire de cette équipe ce que nous voulons tous qu’elle soit dans le futur. »

Sur le plan du jeu, Westbrook répète qu’il fait ce qu’on lui demande, et qu’il est prêt à tous les sacrifices pour que ça fonctionne.

« Je dois m’améliorer et je sais que je le ferai »

« J’ai accepté tout ce qui m’a été demandé et j’ai essayé de faire au mieux de mes capacités. Ce n’est pas moi qui décide en dernier ressort si ça marche – ou si ça ne marche pas. Je suis d’accord pour sacrifier certaines choses pour gagner, parce que c’est ce qu’il y a de plus important. Jusqu’à présent, j’ai fait tout ce qu’on m’a demandé ».

Pour l’intéressé, ce qu’il vit aux Lakers n’est pas différent de son intégration aux Rockets avec James Harden ou aux Wizards avec Bradley Beal.

« Je pense que c’est important d’avoir conscience qu’il y a tout un processus quand on arrive dans une nouvelle équipe, avec des hauts et des bas, et des difficultés tout au long de la saison. C’est un défi depuis trois ans, simplement pour trouver des solutions. Je m’appuie beaucoup sur ma foi pour pouvoir rester concentré sur mon métier, travailler comme un fou et trouver des moyens de faire fonctionner les choses. Le défi est de savoir comment être la meilleure version de moi-même pour cette équipe, et c’est ce que j’essaie de comprendre. Je veux m’améliorer au fur et à mesure que la saison avance, et je dois endosser la responsabilité de ce que je fais et de la façon avec laquelle je fais progresser ceux qui m’entourent. Nous avons une chance légitime de pouvoir tout gagner, et pour cela, je dois m’améliorer – et je sais que je le ferai. »