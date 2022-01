Matisse Thybulle sur la touche après sa chute spectaculaire

Dennis Schroder n’imaginait sans doute pas que son geste, à première vue anodin, aurait de telles conséquences. Lors du Sixers-Celtics d’il y a quelques jours, Matisse Thybulle a intercepté un ballon puis filé au dunk en contre-attaque. Mais il est très mal retombé en raison d’une poussette du meneur de Boston.

Même léger, ce geste ne pouvait pas pardonner avec un joueur adverse lancé à pleine vitesse. L’Allemand a ainsi écopé d’une faute flagrante de niveau I.

Depuis cette chute spectaculaire, l’arrière des 76ers souffre de l’épaule droite. « Il a évidemment fait une mauvaise chute », commentait Doc Rivers, qui a dû se passer de son défenseur pour le déplacement à Miami le lendemain. « Il n’est pas du voyage donc c’est plus sérieux que ce qu’on souhaitait. »

Le coach préférait ne pas s’avancer sur la durée de son indisponibilité. Yahoo! Sports rapporte toutefois que son état de santé sera réévalué dans environ une semaine.

Avant sa chute, dans le même match, Matisse Thybulle s’était également accroché avec son ancien coéquipier Josh Richardson, qui avait aussi commis une faute sur lui en contre-attaque. L’échange verbal entre les deux hommes avait été plus musclé, ce qui ne ressemble pas beaucoup à l’Australien.

« Matisse est comme il est, assez monotone. Il garde la même émotion quasiment en permanence. Il ne s’emballe pas et ne se dégonfle pas. Quand j’ai couru vers eux et que je l’ai vu, il s’est mis à rire », décrivait son Tyrese Maxey. « Habituellement, il ne réagit à rien, mais on peut dire que s’il réagit sur ces deux fautes, c’est que quelque chose ne doit pas aller », complétait Joel Embiid. « J’espère qu’il va bien, et qu’on va pouvoir continuer à s’appuyer sur lui, pour qu’il nous aide à gagner. »