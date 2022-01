Aaron Gordon : « Les arbitres ne traitent pas Nikola Jokic comme les autres joueurs »

Battus dimanche par le Jazz dans le duel au sommet de la division Northwest, les Nuggets continuent de naviguer à vue dans le ventre mou de la conférence Ouest. Avec 22 victoires pour 20 défaites, ils sont à peine au-dessus des Wolves et si les nombreuses blessures n’y sont pas étrangères, les Nuggets considèrent aussi que le manque de « respect » des arbitres vis-à-vis de Nikola Jokic, MVP en titre faut-il le rappeler, y joue aussi beaucoup…

En l’occurrence, Aaron Gordon a partagé son mécontentement, signalant une nouvelle fois que son coéquipier n’était pas suffisamment protégé par les arbitres. À l’instar d’un Shaquille O’Neal avant lui.

« C’est dingue ! C’est fou comment Jok’ n’arrive pas à obtenir plus de lancers-francs », s’emporte Aaron Gordon. « Il a fait 3/3 aux lancers mais c’est incroyable. Le fait qu’il n’ait que trois lancers, ce n’est tout simplement pas juste. Les gars font faute sur lui à chaque fois ! Évidemment, les arbitres ne vont pas siffler à chaque fois, mais les défenseurs s’accrochent à ses bras, ils sont tout autour de lui et ils l’attrapent constamment. »

Avec cinq lancers-francs tentés en moyenne cette saison, Nikola Jokic obtient en effet moins de possibilités sur la ligne de réparation que des joueurs comme Domantas Sabonis, Kristaps Porzingis ou encore Pascal Siakam. Alors même que le Joker passe la plupart de son temps dans la peinture, servi à loisir à l’intérieur pour distiller ses passes (pour son 9e triple double de la saison hier soir : 25 points, 15 rebonds, 14 passes)…

Pas sifflé comme les autres ?

Victime de son gabarit, et sans doute aussi du fait que les officiels sont beaucoup plus laxistes sur la défense poste bas que sur les extérieurs, Nikola Jokic ne se plaint pas lui-même auprès des officiels. Il a même abdiqué dans ses tentatives de communication avec les zèbres…

« Je n’ai pas du tout parlé aux arbitres. J’essaye vraiment de ne pas aller leur parler parce que, quand j’essaye, je prends des techniques et je me fait expulser. Je n’essaye même plus d’aller leur parler. »

Frustré du traitement qui lui est réservé, le Serbe a simplement mimé la défense du Jazz sur Aaron Gordon, qu’il est allé enserré de ses bras immenses. Mais ni Nikola Jokic, ni Aaron Gordon n’ont été entendus hier soir, alors que le Jazz terminait à 29 lancers (contre 8 seulement pour Denver).

« Les arbitres ne le traitent pas comme les autres joueurs, ce n’est pas normal », reprend Aaron Gordon. « C’est le MVP en titre et il n’a droit qu’à trois lancers sur ce match, alors qu’il joue comme il a toujours joué. Il doit obtenir plus de lancers que ça. Il ne s’agit pas de quémander ou de demander quelque chose qui n’existe pas. On demande simplement qu’il soit sifflé comme les autres joueurs le sont, parce que ce n’est tout simplement pas juste. On fait faute sur lui constamment, et il mérite beaucoup plus de lancers que ça. »