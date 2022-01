Privés de Damian Lillard pour six à huit semaines, les Trail Blazers vont enregistrer le retour de CJ McCollum prochainement. The Athletic rapporte en effet que l’arrière, qui a manqué les 17 derniers matchs de Portland à cause d’un pneumothorax, devrait effectuer son retour lundi, à l’occasion du match face au Magic. Chauncey Billups hésitait entre samedi à Washington et lundi à Orlando, et ce sera donc pour le MLK Day.

« Il est très bien, même s’il n’a sans doute pas beaucoup de repos en ce moment » a expliqué Billups en faisant référence à la naissance du premier enfant du couple McCollum, un petit garçon.

C’est un retour qui tombe à point nommé pour les Blazers, vainqueurs seulement de 3 leurs 10 dernières rencontres. Sans « Dame », McCollum devrait voir ses responsabilités offensives décupler et sa présence va ôter de la pression des mains du jeune Anfernee Simons, très en vue dernièrement.