De’Aaron Fox pas insensible aux rumeurs de transfert

Avec leur victoire contre les Rockets, les Kings pointent désormais à la 10e place de la conférence Ouest. Mais c’est encore fragile et Sacramento ne semble pas avoir les armes ni la régularité pour viser plus haut et enfin rejouer les playoffs.

Si bien que la franchise penserait désormais, alors qu’elle était contre dans un premier temps, à se séparer de De’Aaron Fox et/ou Tyrese Haliburton. Même si les Sixers n’en veulent pas en échange de Ben Simmons…

Néanmoins, le climat est loin d’être apaisé dans la capitale californienne et forcément, le meneur de jeu est touché par les rumeurs.

« Comme on est en difficulté, on pense potentiellement à un transfert, c’est clair », assure Fox pour Yahoo Sports. « Si on doit changer de décor, alors ça change tout. Je suis ici depuis cinq ans, j’ai construit ma vie et ma famille ici. J’ai connu des trade deadlines, avec des joueurs qui sont échangés à la dernière seconde. On essaie de ne pas y penser, mais on sait que c’est un business où tout peut arriver. On regarde Twitter, c’est évident. Suis-je inquiet ? Non. Est-ce que ça peut arriver ? Oui, clairement. »

Fox peut bien dire qu’il ne « pense à rien d’autre sur le terrain », les prochaines semaines seront longues jusqu’à la « trade deadline », le 10 février prochain. Surtout si les Kings continuent de patiner.

« Je ne vais pas dire ici et maintenant que je veux être transféré, mais tout peut arriver », poursuit-il. « On a vu les meilleurs joueurs de la ligue être transférés, donc on ne peut pas se croire en sécurité. Mais j’aime être ici. Les fans aiment les Kings, qui sont la seule équipe professionnelle de la ville et j’ai toujours adoré ça. On est dans une ville de basket et les fans ont un énorme amour pour les Kings et pour leurs joueurs. J’adore ça. »