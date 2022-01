La Nike Air Max2 CB ’94 revient aux couleurs des Suns

A mi-parcours, les Suns sont leaders de la NBA avec un bilan de 31 victoires en 40 matchs. Ça valait bien un clin d »œil avec le retour de la Nike Air Max2 CB ’94 et ce modèle aux couleurs de la franchise de l’Arizona et dessinée à l’origine pour Charles Barkley, ancienne star des Suns de 1992 à 1996.

Un coloris inédit qui reprend donc les couleurs du maillot de Phoenix à domicile, avec des touches de noir sur la semelle intermédiaire, les lacets et la tirette, de violet sur la semelle extérieure et le logo ainsi que d’orange, le tout sur une tige blanche. Les inscriptions « Nike » et « Nike Air » apparaissent en violet sur l’empeigne et le talon, aux côtés du numéro 34 de Charles Barkley, en noir.

La paire sera mise en vente sur le marché américain dès le 1er février prochain au prix de 160 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Du 12 janvier au 8 février, profitez de -20% supplémentaires sur les soldes basket4ballers grâce au code « HIVER22 ».