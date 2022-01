Evan Fournier : « C’est notre plus belle victoire depuis un moment »

En ces temps de pandémie et de Covid-19, il n’est pas bon être « positif ». Sauf en NBA, où cela signifie qu’on a gagné au moins 50% des matches. Pour la première fois depuis le 7 décembre dernier, les Knicks sont en effet à l’équilibre avec 21 victoires pour 21 défaites.

Les joueurs de New York ont réussi cela notamment grâce à une série de quatre succès en cinq matches, dont le dernier face aux Mavericks (108-85), qui restaient sur six victoires d’affilée, est le plus remarquable.

« C’est notre plus belle victoire depuis un moment », se réjouit Evan Fournier pour le New York Post. « C’était très agréable de jouer comme ça. Ce match doit devenir une habitude. »

Avec 91 points inscrits, dont 32 rien que pour RJ Barrett, le cinq majeur des Knicks a dominé toute l’équipe de Dallas, maintenue à seulement 85 unités (41% de réussite au shoot et 26 % à 3-pts).

« Nos titulaires ont été fantastiques. C’est peut-être leur meilleur match de la saison. Ils ont joué dur et juste. Ils ont été agressifs vers le panier et ont bien fait tourner la balle », remarque Tom Thibodeau. « Quand on se partage la balle, qu’on défend et qu’on court comme ça, on est difficile à arrêter », ajoute RJ Barrett.

En une soirée, la franchise de la Grosse Pomme a ainsi fait coup double : revenir dans le positif et faire un match référence. Mais pour Tom Thibodeau, ce n’est pas la fin, mais bien le début de quelque chose. Il faudra confirmer dans les prochains jours.

« Je vois les choses comme ça : est-ce qu’on joue bien au basket ? », demande l’entraîneur. « On doit enchaîner également. J’espère qu’on n’est pas satisfait de ça. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. On doit continuer de se battre et on ne peut pas se voir plus haut qu’on ne l’est. On sait qu’on doit être prêt pour Atlanta désormais (ce samedi). Rien n’est fait, on doit prendre les matches les uns après les autres. C’est cette mentalité qu’il faut avoir. »