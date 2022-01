Les Lakers se verraient bien imiter les Tampa Buccaneers de Tom Brady

La mi-saison est arrivée à Los Angeles et les résultats (21 victoires – 20 défaites) sont décevants. La franchise a certes été touchée, comme toutes les autres, par le Covid-19, et les blessures, néanmoins le fond et la forme restent très moyens chez les Lakers. Heureusement que LeBron James ou Malik Monk sont là pour sauver les meubles.

Cette équipe n’a pas encore montré son réel potentiel, ou pas sur la durée, mais elle limite la casse avec une 7e place à l’Ouest. Les Lakers comptent sur une montée en puissance tardive, avant les playoffs, comme l’ont fait les Tampa Buccaneers lors de la saison 2020/21 de NFL.

« La comparaison tient sur le fait de commencer doucement, d’avoir des recrues, un nouveau système », explique Carmelo Anthony à ESPN. « Les joueurs essaient de trouver des solutions, apprennent à évoluer avec LeBron James et Anthony Davis, et maintenant avec Russell Westbrook. C’est une excellente comparaison et on a vu ce que cela a donné avec les Bucs. »

La saison dernière, la franchise de Tampa Bay avait effectivement une recrue XXL avec Tom Brady. Après un début de saison poussif, et 7 victoires en 12 matches, ils avaient remporté les quatre dernières rencontres de saison régulière avant de filer vers la victoire finale lors du Super Bowl LV face à Kansas City en février 2021.

« Quoi de mieux que ce qu’on fait les Bucs la saison passée ? »

LeBron James avait d’ailleurs évoqué l’épopée de Tom Brady et de ses coéquipiers avant le début de saison, lors du mini-camp organisé à Las Vegas en septembre 2021.

« C’était un peu pour se préparer à ce qui allait arriver », se souvient Melo. « Je ne vais pas dire qu’on s’était préparé pour ces moments difficiles, ces instants compliqués mentalement et émotionnellement, mais oui, ces conversations ont eu lieu. On n’y pense peut-être pas tous les jours, mais c’est une analogie qui peut servir. Quoi de mieux que ce qu’on fait les Bucs la saison passée ? »

Wayne Ellington apprécie évidemment l’idée de voir les Lakers imiter les Buccaneers cet été. « Ils ont fait une série au bon moment et tout gagné ensuite. J’ai toujours ça en tête, vu comment notre saison évolue. Il faut se souvenir que ça peut très vite tourner dans le bon sens pour nous. »