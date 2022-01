Sous l’impulsion d’un grand RJ Barrett, les Knicks assomment les Spurs

Comme face à Boston, Evan Fournier et RJ Barrett (4 tirs à 3-points en cumulé) placent les Knicks sur les bons rails dès l’entame. En face, Dejounte Murray et Lonnie Walker IV trouvent rapidement le rythme et inscrivent 7 points chacun pour lancer les Spurs. Le meneur ajoute 7 points supplémentaires à son compteur personnel, il offre de belles passes à Jakob Poeltl sur « pick-and-roll » et le « momentum » semble pencher en faveur de San Antonio au milieu du second quart-temps.

Le moment choisi par Barrett pour calmer les Texans : le Canadien inscrit 8 points consécutifs, dont un gros dunk « windmill » en contre-attaque, et le Madison Square Garden rugit. À l’issue d’une première mi-temps très plaisante, rythmée offensivement et intense défensivement, les Knicks sont devant d’une très courte avance (51-49).

Au retour des vestiaires, les Knicks sont sereins. Toujours sous l’impulsion de Barrett, qui poursuit son entreprise de démolition de la défense des Spurs (17 points en deuxième mi-temps), les locaux gardent le contrôle du score. Malgré le talent de Murray, qui inscrit 10 points dans le troisième quart-temps, les Spurs perdent petit à petit du terrain. Jusqu’à subir un « run » de 18/2 en début de quatrième quart-temps, qui porte le score à 100-77 en faveur de New York à 6 minutes de la fin.

« Pop » et ses hommes ne s’en remettront pas et les Knicks l’emportent assez aisément.

CE QU’IL FAUT RETENIR

RJ Barrett injouable au Madison Square Garden en 2022. La nouvelle année réussit au Canadien. Après un incroyable « game-winner » face aux Celtics la semaine dernière, l’arrière-ailier a encore une fois régalé son public, qui a scandé des « MVP, MVP » à plusieurs reprises durant la rencontre. Très vite en rythme et donc en confiance, il compile 31 points (12/20), 3 rebonds et 4 passes, sans jouer la deuxième partie du dernier quart-temps. Assurément une performance marquante de sa saison.

Julius Randle encore hué. Soirée très compliquée pour Julius Randle, sifflé après un air ball, et qui a entendu des « Obi Toppin, Obi Toppin » à plusieurs reprises.

San Antonio a craqué. Après le match, Gregg Popovich était aussi fier que la veille de ses joueurs : « Je ne peux pas en demander plus« . Ces joueurs ont tenu trois quart-temps avant d’encaisser un 18-2 fatal.

TOPS/FLOPS

✅ Dejounte Murray. Le meneur des Spurs s’est battu comme un beau diable, particulièrement dans le troisième quart-temps pour répondre au coup de chaud de RJ Barrett, mais il était trop esseulé pour offrir aux Spurs une chance de l’emporter. Il boucle la rencontre à 24 points (11/19), 4 rebonds, 5 passes et 2 interceptions.

✅ La jeune garde New Yorkaise. A savoir le trio Immanuel Quickley / Quentin Grimes / Obi Toppin, tous les trois en sortie de banc. Le premier a parfaitement rempli son rôle de sixième homme (12 points, 4 rebonds, 6 passes), le second (7 points, 6 passes) a très certainement assuré définitivement sa place dans la rotation de l’équipe, et le dernier a rentabilisé, comme bien souvent, son court passage (6 points et 3 rebonds en 15 minutes). Mais au-delà des stats, c’est dans l’attitude que les trois jeunes talents des Knicks sont plaisants. Électrisants, ils insufflent une énergie positive dès qu’ils rentrent.

✅ Mitchell Robinson. Hormis un passage assez hasardeux sur la ligne des lancers (5/9), le pivot a rendu une copie proche de la perfection : 13 points (4/4), 11 rebonds et 4 contres. Quand « Mitch » joue à ce niveau, les Knicks sont difficiles à manoeuvrer.

⛔️ Julius Randle. Soirée sans pour le All-Star, brièvement sifflé durant l’introduction des joueurs, puis ensuite en match. Jamais vraiment en rythme, il n’inscrit que 2 points, à 1/7 aux tirs et perd 3 ballons. Il compense tant bien que mal par 12 rebonds et 3 passes.

LA SUITE

New York (20-21) : réception des Mavericks mercredi

San Antonio (15-25) : retour à la maison mercredi, pour la réception du voisin texan, Houston