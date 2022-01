Malgré la défaite à Brooklyn, Gregg Popovich est fier de ses jeunes

Les Spurs sont encore embêtés par le Covid-19, avec six joueurs à l’isolement dont trois titulaires (Keldon Johnson, Doug McDermott, Derrick White), et Gregg Popovich est donc obligé de lancer ses jeunes.

Parmi eux, des Keita Bates-Diop ou Devontae Cacok habitués au bout du banc, ou encore un Joshua Primo, rookie, qui vient d’avoir 19 ans. Pourtant, face à Brooklyn et ses MVP, les jeunes de San Antonio vont tenir et seulement s’incliner de deux points (121-119), après prolongation.

« Je suis fier d’eux », a expliqué le coach des Spurs au San Antonio Express News. « Ils ont été très bons. On a beaucoup d’absents, et les autres ont élevé leur niveau de jeu, ils ont tout donné. C’est de ça dont je suis le plus satisfait. Ce match fut une merveilleuse expérience pour les jeunes et je suis peut-être masochiste, mais c’est une bonne chose pour eux. Ils feront parfois les bons choix dans le dernier quart-temps et gagneront les matches. Puis, parfois, ce sera des mauvais choix et des défaites, mais c’est comme ça qu’on apprend. »

« On est encore dans la course aux playoffs et au play-in »

Symbole des choix qui font la décision d’un match : la dernière possession des Nets. Kevin Durant a la balle dans les mains et les Texans ont alors décidé de faire prise à deux, pour le forcer à lâcher le ballon. Ce dernier arrive dans les mains de Cameron Thomas, qui inscrit le panier de la gagne.

« Ce dont on rêve dans ces moments-là, c’est qu’il ne shoote, ça, c’est certain », se justifie Gregg Popovich en parlant du MVP 2014. « On a fait du mieux possible face à lui, chacun a fait son maximum face à Durant. Mais on a laissé le jeune (Thomas) conclure. Il a mis un tir compliqué. »

C’est notamment Keita Bates-Diop qui s’est illustré en défense sur le meilleur marqueur de la ligue, quand Joshua Primo a inscrit 12 points, son second meilleur match de la saison. « C’était une sacrée façon d’apprendre des choses, que d’être sur le parquet avec certains des meilleurs joueurs de la ligue et du monde », raconte-t-il. « Je vais m’en souvenir pendant un bon moment. »

Avec 15 victoires pour 24 défaites, la franchise texane approche de sa mi-saison et pointe à la 10e place de la conférence Ouest. Alors qu’elle va bientôt jouer 11 de ses 13 prochains matches à domicile, quel bilan peut-elle tirer pour l’instant ?

« Je sais que notre bilan ne le montre pas nécessairement, mais j’aime notre équipe et je pense qu’on a un sérieux potentiel ici », analyse Jock Landale. « On est encore dans la course aux playoffs et au play-in. J’ai confiance sur le fait qu’on puisse prochainement atteindre notre objectif. Par moments, on montre qu’on est capable d’être bon, et c’est très souvent contre les meilleures équipes de la ligue. »