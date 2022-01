Rui Hachimura, l’autre retour de la soirée

Outre le comeback tonitruant de Klay Thompson dans la Baie de San Francisco, il y avait un autre joueur, de l’autre côté du pays, qui effectuait lui aussi son retour après une longue attente. C’était face au Magic et c’était l’international japonais, Rui Hachimura, l’ailier des Wizards.

Eloigné des parquets depuis son apparition aux Jeux olympiques de Tokyo, Rui Hachimura avait apparemment besoin de couper. Mentalement, cette expérience olympique a visiblement été très éprouvante, lui qui était non seulement le leader de sa sélection avec 22 points de moyenne (dont un match à 34 points face à la Slovénie de Luka Doncic) mais carrément le porte-drapeau du Japon pour cette Olympiade à la maison…

« J’attendais ce moment. Je devais simplement prendre un peu de temps de repos, mais je suis vraiment content d’être de retour sur le terrain pour jouer avec les gars. C’est une sensation qui me manquait », explique-t-il dans The Athletic. « Ça va, j’allais bien. Il s’agissait de raisons personnelles. Je ne préfère pas en parler. Mais tout se passe bien avec l’équipe, tout le monde a bien compris ma situation. Je joue au basket non-stop depuis que j’ai 13 ans. J’avais simplement besoin de souffler. »

Forcément rouillé et à bout de souffle par moments, Rui Hachimura a eu droit à 14 minutes de temps de jeu, en trois « séquences » de 4 à 5 minutes. Pour son premier match sous les ordres de Wes Unseld Jr, l’ancien de Gonzaga a logiquement semblé hésitant, demandant des conseils à ses coéquipiers. Mais, en fin de compte, à 6 points (2/8 aux tirs), 3 rebonds et 1 passe, il a tenu sa place pour ce retour tant attendu.

« Il a été agressif », a apprécié son coach. « Il nous donne une présence physique qu’il nous manque parfois. Sa taille, sa capacité à partir en dribble, ce sont des qualités importantes pour l’équipe. Il a raté quelques tirs ouverts qu’il va finir par rentrer, mais c’étaient de bonnes positions pour lui. Je suis content de son retour. »

Un accueil à bras ouverts

À l’image de Corey Kispert, le rookie des Wizards qui connaît bien Rui Hachimura pour l’avoir côtoyé à la fac à Gonzaga, qui s’est levé du banc pour une tentative à 3-points finalement ratée de son coéquipier, toute l’équipe de Washington était heureuse de retrouver son ailier nippon.

« C’est super de le voir revenir et retrouver sa routine », sourit Bradley Beal. « Ça fait vraiment chaud au cœur. Il nous donne plus de polyvalence. C’est dur pour le coach car il va devoir choisir qui faire jouer et comment les rotations vont évoluer. Mais pour l’essentiel, toute l’équipe est heureuse de l’avoir de retour. On l’a accueilli à bras ouverts. On est content qu’il soit revenu quand il l’a décidé. Il a été productif. Il a évidemment besoin de retrouver sa condition physique ais c’était un bon premier match pour lui. »

Avec Kyle Kuzma qui joue à très haut niveau en ce moment, avec le premier double « double-double » de sa carrière hier soir à 27 points et 22 rebonds, mais aussi Davis Bertans ou Deni Avdija également sur les ailes, Rui Hachimura va devoir jouer des coudes pour retrouver la place (importante) qui était la sienne avant sa parenthèse.

D’un autre côté, cette richesse de l’effectif des Wizards va lui permettre de se remettre dans le bain graduellement, sans se précipiter. Actuellement à l’équilibre, à 20 victoires pour autant de défaites, après leur dernier succès hier soir en Floride, les Wizards se réjouissent en tout cas de pouvoir compter sur un talent de plus.

« Je suis très content pour lui, honnêtement », conclut Kyle Kuzma. « Rui est un super gars. J’ai eu l’occasion de discuter avec lui un peu plus ces dernières semaines à mesure qu’il réintégrait l’équipe. Je sais ce que le basket signifie beaucoup pour lui, mais la santé mentale est aussi très, très importante. Je suis content qu’il ait pu prendre le temps de se reprendre en mains. C’est le plus important parce que c’est une très bonne personne. »