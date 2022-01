Comme les Lakers, les Mavericks laissent filer Isaiah Thomas

Un contrat de dix jours et puis s’en va. Isaiah Thomas commence à s’habituer à ce refrain malheureux. Le journaliste Marc Stein rapporte en effet que son contrat précaire s’achève ce week-end, avant même la réception des Bulls dimanche. Et que son court passage dans le Texas va ainsi se terminer sans prolongation.

Son départ contraint est d’autant plus cruel que le meneur n’a pu disputer qu’une seule rencontre avec Dallas, avant d’être placé en quarantaine Covid. On rappelle que celui-ci avait été signé en urgence après la mise à l’isolement d’un premier pigiste médical, qui essaie lui aussi de retrouver la grande ligue, Brandon Knight.

S’il n’a pas eu le temps de montrer grand chose dans le Texas, « IT » a tout de même tourné à 9 points de moyenne en quatre apparitions avec les Lakers. À voir cela est susceptible de convaincre une autre franchise à la recherche d’un joker offensif. On notera que le double All-Star a déjà connu six franchises différentes depuis son départ de Boston en 2017.