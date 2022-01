La Air Flight Lite II fête ses 30 ans 

Quand on vous dit que Nike ferait la part belle aux modèles « rétro » en 2022 ! Après les retours annoncés de la LeBron 2 et 3, en voici un exemple de plus. Cette fois, c’est la Air Flight Lite II qui revient pour fêter ses trente ans. Le modèle avait été popularisé par Scottie Pippen qui avait porté ce coloris « USA » aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992.

Sur cette version, la tige en cuir blanc est dotée d’accents rouges sur les attaches des lacets et d’un « Swoosh » bleu marine, de la même couleur que le haut du col et de la languette.

On ne retrouve pas le 8, numéro de Scottie Pippen en sélection, normalement brodé sur le talon, mais une touche dorée parcourant la semelle blanche, sans doute en référence au métal ramené par la « Dream Team » il y a bientôt trente ans de cela. Le modèle devrait ressortir dans les mois à venir pour la première fois depuis 1992, pour 120 dollars.



