Kelly Oubre Jr, la main chaude

La performance n’a guère d’importance sur le plan sportif et collectif car les Hornets avaient déjà plié la rencontre contre les Pistons, mais elle est notable sur le plan statistique.

Charlotte filait vers une victoire tranquille face à Detroit et, en dernier quart-temps, Kelly Oubre Jr. a pris feu en marquant huit paniers primés en moins de huit minutes.

Huit paniers à 3-pts dans le dernier quart-temps, c’est un record NBA (le record tout quart-temps confondu est pour Klay Thompson, avec 9 tirs), qu’il partage désormais avec Michael Redd, qui avait fait pareil en 2002.

« Je donne tout le mérite à mes coéquipiers », explique celui qui a terminé avec 32 points, dont 24 dans le dernier quart-temps, au site officiel de la franchise. « Je suis béni de jouer avec des joueurs généreux, qui me font briller quand je suis chaud. J’avais des espaces et j’étais concentré. »

L’ailier, dont les 9 paniers primés sont un nouveau record en carrière pour lui, n’était pas le seul à être chaud puisque les Hornets ont marqué 24 paniers derrière l’arc, là aussi une marque historique pour la franchise.

C’est déjà son troisième match à plus de 30 points cette saison et, pour son coach, il mérite d’être cité pour le trophée de sixième homme de l’année avec ses 16.2 points de moyenne.

« Quand il est chaud, il est difficile à arrêter », remarque James Borrego pour ESPN. « C’est génial de le voir jouer avec cette joie, ce bonheur et cette confiance. Il a fait un gros dernier quart-temps et les gars l’ont fait briller. Quant au trophée de sixième homme, je n’ai pas tous les candidats en tête, mais je voterais pour lui si je le pouvais. Il y a de la concurrence, c’est certain, mais il doit être dans la conversation. »