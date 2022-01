Sacramento, expert en occasions ratées

Battus mercredi soir par les Hawks (108-102), privés de Trae Young, John Collins et Bogdan Bogdanovic, les Kings commencent à devenir familiers des occasions manquées.

Ils avaient déjà fait le coup face à des Lakers sans LeBron James à la fin novembre. Face à des Hornets sans LaMelo Ball ni Terry Rozier puis dans la foulée face à des Raptors sans OG Anunoby à la mi-décembre. Et plus récemment, c’était face à Dallas privé de Luka Doncic et Tim Hardaway Jr. Ou à nouveau face aux Lakers sans Anthony Davis cette fois cette semaine…

Bref, à Sacramento, on en viendrait presque à espérer affronter des équipes au complet, plutôt que des effectifs constamment différents et contre lesquels on ne sait pas trop s’organiser en termes de plan de match.

« Honnêtement, j’ai l’impression qu’on joue mieux face à une équipe qui a tous ses joueurs car on est plus concentré et on comprend mieux ces situations », lance ainsi un Alvin Gentry toujours aussi dubitatif dans le Sacramento Bee. « Mais ce n’est pas important. On a évidemment eu des matchs où, nous aussi, on avait un effectif décimé. Chaque équipe traverse ça en ce moment. Cela ne devrait pas être un facteur à mon avis. On doit tout simplement être plus concentré et prêt à jouer contre n’importe qui. On doit faire tout ce qui est nécessaire pour gagner des matchs. »

« C’est entièrement de notre faute »

Auteur de 24 points, 5 rebonds et 3 interceptions, Tyrese Haliburton a été un bon lieutenant derrière De’Aaron Fox à 30 points et 6 passes. Mais Sacramento a manqué d’options offensives derrière ce duo, alors que le quatuor composé de Barnes, Bagley, Hield et Mitchell a cumulé un difficile 10/39 aux tirs dont 4/15 à 3-points.

« Quand certaines équipes n’ont pas tous leurs joueurs, comme c’était le cas pour nous, on ne sait pas trop à quoi s’attendre », explique Haliburton. « Ces gars-là jouent de manière libérée car ils ont des opportunités qu’ils n’obtiennent pas en temps normal, donc ils tentent des choses. Mais j’ai le sentiment qu’on n’a pas réussi à battre une équipe quand elle était privée de son meilleur joueur cette saison, et c’est une critique contre nous. C’est entièrement de notre faute. On doit faire mieux. »

Malgré tous les efforts de De’Aaron Fox en fin de match, avec 12 points sur les 4 dernières minutes et demi du match, les Kings ont à nouveau dû baisser pavillon. A domicile. Une défaite difficile à avaler pour le meneur supersonique de Sacramento, d’autant qu’il regrette quelques coups de sifflets qui auraient pu changer la donne…

« [Delon Wright] m’a clairement touché au niveau du coude », assure Fox. « Ce genre de coup de sifflet aurait pu changer le cours du match. J’ai réussi à aller au même endroit du terrain quatre ou cinq fois de suite et je ne sais pas comment [les arbitres] ont pu penser que j’avais décidé d’envoyer un air ball cette fois-là. C’était un des tournants du match car on était à -2 à ce moment-là. »

Les arbitres ont avalé leur sifflet sur ce coup-là mais Sacramento ne peut décemment pas se cacher derrière une possible erreur de jugement des officiels, quand, derrière, ils présentent un tel passif de rendez-vous manqués.

Et un bilan qui trempe encore irrémédiablement dans le rouge, avec 16 victoires pour 24 défaites.