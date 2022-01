Kevin Porter Jr. s’excuse « par principe »

Finalement, Kevin Porter Jr. est plus régulier dans ses coups de sang et ses frasques que dans ses performances. Après s’être fait remarquer par son comportement à USC puis aux Cavaliers, il a donc craqué dans le vestiaire des Rockets, au point qu’il a fallu le séparer de l’assistant John Lucas.

Parti chez lui sans qu’on le lui demande à la mi-temps du match face aux Nuggets, le meneur de Houston a écopé d’une suspension d’un match, et pour lui, tout est réglé.

« Je me suis excusé. Je l’ai fait devant le groupe. Je l’ai fait individuellement » précise-t-il dans le Houston Chronicle. « Je pense qu’en tant qu’homme et qu’être humain, c’est la bonne chose à faire. Même si vous avez l’impression d’être dans votre bon droit, il y a des façons d’aborder les choses dans les situations, et j’ai senti qu’en tant qu’homme, je ne l’avais pas comme il fallait. Alors je m’excuse, et je pense que c’est simplement quelque chose qu’il faut faire par principe. »

Kevin Porter Jr. ne donne pas l’impression d’être convaincu de s’être mal comporté, mais comme il a été sanctionné, c’est mieux de s’excuser. D’ailleurs, il prévient que cet écart de conduite ne sera pas le dernier puisque c’est, selon lui, le propre des relations passionnées.

« À propos de Coach Silas, nous sommes des êtres passionnés, nous nous apprécions » poursuit-il. « On va se prendre la tête, surtout quand on se voit toute la journée. On est en déplacement ensemble. Au final, cela reste de l’affection. On se préoccupe tous les uns des autres et de ce que nous faisons. Les gens qui me soutiennent, c’est pour eux que je le fais. Cette franchise me soutient. Je viens tous les jours. Je fais mon travail. Je suis ici, et je suis ici pour rester. Cette franchise m’a donné une chance, et je ne me soucie pas de la réputation, ou autre. »

Pour le jeune arrière des Rockets, la gestion de cet incident prouve que tout va bien.

« J’ai l’impression que le fait d’être capable de tolérer ça et de le gérer comme ils l’ont fait, cela devrait suffire à prouver aux gens que nous sommes proches sur le plan du groupe. Ce que je veux dire, c’est que de l’extérieur, les gens l’interprèteront comme ils veulent, mais en interne, tout va bien. »