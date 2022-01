Cam Reddish répond présent durant les absences

Alors que la rotation extérieure des Hawks est orpheline depuis plusieurs semaines de Bogdan Bogdanovic, John Collins, Kevin Huerter, Timothé Luwawu-Cabarrot, Danilo Gallinari ou encore Solomon Hill, les rares « survivants » doivent élever leur niveau de jeu pour combler cette hécatombe.

C’est le cas de Cam Reddish, seul ailier du club qui a jusqu’à maintenant échappé à l’isolement, et 3e meilleur marqueur des Hawks cette saison. Titularisé depuis six matchs, l’ancien Blue Devil de Duke enregistre 18.5 points de moyenne sur cette période, avec notamment une pointe à 34 points contre Orlando pour sa première titularisation le 22 décembre dernier. Pas toujours mis dans les meilleures dispositions, et pas toujours constant non plus, depuis son arrivée en Géorgie il y a trois ans, l’ailier apprécie ce premier vrai challenge en NBA.

« Bien sûr, ça me plait. Je pense que je progresse » livrait-il à the Athletic. « Les premiers matchs, j’étais un peu rouillé. J’ai l’impression que je commence à retrouver le rythme avec ce rôle, j’ai davantage le ballon dans les mains. Et je m’amuse. Je dois encore m’habituer à joueur toutes ces possessions. Certains de mes tirs sont bons, mais trop courts, car je n’ai pas joué un rôle si conséquent depuis quelques temps. Je m’y réhabitue. »

Globalement cantonné au « catch-and-shoot » depuis le début de sa carrière NBA, Cam Reddish peut jouer comme il aime le faire, avec le ballon dans les mains, pour la première fois alors qu’il est déjà dans sa troisième saison.

Un constat qui s’explique par la densité de la rotation extérieure des Hawks, comme ne manquait pas de lui rappeler son coach Nate McMillan alors que les cadres vont revenir.

« Avec le retour de certains gars, tout le monde doit faire des sacrifices. » prévenait le coach. « Les opportunités de chacun vont diminuer. C’est normal. Avec toutes les blessures qu’on a subies, d’autres gars ont saisi des opportunités, ils ont joué davantage de minutes, touché davantage le ballon. Ces opportunités, ces minutes vont diminuer car on va récupérer d’autres joueurs. »

Évasif sur le sujet, le joueur se contente de saisir le moment présent sans penser à la suite : « Je contrôle ce que je peux contrôler« , concluait-il sobrement.