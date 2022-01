Le MVP de la nuit | Jaylen Brown attaque 2022 avec les crocs

Jaylen Brown peut serrer les points, les dents et crier sa détermination dans un TD Garden à nouveau en ébullition. Auteur d’une passe dans le dos pleine de sang-froid en transition en plein milieu de la prolongation, le sauveur des Celtics, qui vient de faire définitivement basculer le match, sait ce que son équipe vient de traverser pour éviter une nouvelle contre-performance à domicile face au Magic, quelques jours à peine après une victoire face à Phoenix.

Boston n’imaginait pas sans doute pas souffrir autant face à l’avant-dernier de la conférence Est. Et pourtant…

Menés de 14 points au début du money-time (82-96), les C’s ont alors pu compter sur la réaction déchaînée de Jaylen Brown pour chambouler le destin. Son 2+1 et son 3-points ont relancé les locaux au meilleur moment, et ses drives à répétition ont fini par faire craquer Orlando.

« On avait besoin de ce match. Il n’y avait pas moyen qu’on le perde », a-t-il confié après le match. « J’ai essayé de rester agressif et on a augmenté la pression en fin de quatrième quart-temps. On ne peut pas toujours compter sur un coup de chance, on doit aussi savoir exécuter et être meilleurs ».

Concentré sur le comeback jusqu’au bout

À l’issue de ce final renversant et avec la victoire en poche après prolongation, Jaylen Brown a pu savourer sa performance, sa meilleure en carrière avec 50 points au compteur à 19/29 au tir, 11 rebonds, 4 passes décisives.

« Pour être honnête, je n’ai même pas réalisé jusqu’à ce dernier tir, quand j’étais à 47 points. Jusque-là, j’essayais juste de rester aussi agressif que possible, à penser à aller au cercle. J’avais le sentiment de pouvoir finir à chaque fois avec mon premier pas. J’ai regardé le tableau, j’ai vu 47, puis il y a eu cette passe de Marcus Smart pour me faire passer à 50 points sur un 3-points. Mais je n’y avais pas vraiment prêté attention jusqu’à la toute fin ».

Comme il l’a également précisé, 2021 est terminé et l’objectif était de démarrer 2022 sur une bonne note. Même si la mission s’est avérée plus compliquée que prévue, l’objectif est donc rempli de ce point de vue avec une victoire pour l’équipe et un match référence sur le plan personnel.