Jaylen Brown (50 points) sort le match de sa vie pour sauver les Celtics face à Orlando !

Resplendissants face aux Suns pour leur dernière en 2021, les Celtics ont bien failli se retrouver pris au piège face à Orlando cette nuit. Il a même fallu un petit miracle (et une énorme prestation de Jaylen Brown) pour que Boston, privé de Jayson Tatum et Robert Williams, parvienne à arracher la victoire après prolongation.

Les locaux semblaient contrôler la partie jusqu’à ce 20-4 encaissé pour clôturer le troisième quart-temps, alimenté par un Terrence Ross en transe et conclu par le 3-points de Mo Bamba (65-77). L’issue semblait alors inévitable tant le Magic a d’abord géré avec sang-froid, que ce soit le 2+1 de Wendell Carter Jr ou le 3-points de T-Ross (75-87).

Boston a ainsi joué avec le feu jusqu’à 4 minutes de la fin, après un lay-up de Franz Wagner (82-96), avant d’inverser la tendance. Jaylen Brown a ainsi pris les choses en main en scorant 14 points dont un 2+1 et un 3-points pour commencer afin de relancer le suspense et deux lay-ups pour arracher la prolongation (100-100).

Sur sa lancée, le sauveur des Celtics a terminé le job avec un missile derrière l’arc, une passe dans le dos en transition pour le lay-up de Josh Richardson puis pour le 3-points d’Al Horford dans le corner (113-109). Sous pression jusqu’au bout, les Celtics ont fini par triompher sur deux lancers-francs de Dennis Schroder (116-111).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le final déroutant des Celtics. Les troupes d’Ime Udoka ont eu le mérite de jamais lâcher même au plus fort de la tempête dans le quatrième quart-temps. Leu retour relève du miracle, tant le Magic semblait contrôler son affaire à l’entrée du « money-time ». Jusqu’à ce tourbillon de folie déclenché par Jaylen Brown qui s’est concrétise par un 16-4 en quatre minutes pour arracher une prolongation.

– Des espoirs, mais pas de victoire. Encore une fois, cette équipe d’Orlando n’a pas démérité, mais est reparti du Massachusetts avec une 30e défaite dans les valises. Comme ils l’ont parfois fait cette saison, les Floridiens, emmenés par le tandem Harris-Ross ont montré de bonnes choses et n’ont pas été loin d’être récompensés. Eux non plus n’ont jamais cessé de se battre, et n’ont craqué qu’à six secondes de la fin de la prolongation.

TOPS/FLOPS

✅ Jaylen Brown. Le record en carrière de Jaylen Brown restera un beau souvenir pour lui parce qu’il a permis aux Celtics d’arracher la victoire. La star des Celtics s’est arrachée pour inverser la tendance d’un match bien mal embarqué. Ses paniers à répétition ont permis à Boston d’égaliser et même d’avoir le ballon en main pour la gagne juste avant la prolongation. S’il s’est à nouveau distingué au scoring durant l’overtime, c’est par deux passes magistrales qu’il a conclu sa démonstration.

✅ Terrence Ross. C’est dans ces soirs-là qu’il justifie son surnom de « Human Torch ». L’ailier a fait feu de tout bois en troisième quart-temps, lorsque les Floridiens ont pris le contrôle du match. Il termine avec 33 points, sa meilleure performance de la saison, mais pas de victoire pour savourer sa performance.

⛔ Mo Bamba. De retour de quarantaine, le pivot d’Orlando n’a pas encore retrouvé la condition physique, et il n’a pas apporté grand-chose.

LA SUITE

Boston (18-19) : les Celtics recevront San Antonio ce mercredi.

Orlando (7-30) : Les Floridiens enchaînent à Chicago ce soir.