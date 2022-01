Les Nuggets ont fêté la première de Popeye Jones

Deux vestiaires, deux ambiances… Pendant que le vestiaire de Houston explosait… de colère, en face, c’était l’explosion de joie pour célébrer la première victoire en carrière de Popeye Jones, le coach d’un soir des Nuggets. Mike Malone à l’isolement, c’est David Adelman qui devait prendre la suite, mais le Covid-19 n’épargne personne puisque quatre membres du staff sont en quarantaine, et c’est finalement Jones qui a fêté cette nuit sa première comme « head coach ».

« On était dingues ! On a balancé de l’eau. On était heureux pour lui car on a beaucoup de joueurs blessés, et d’une certaine façon, on doit compenser avec davantage d’unité » a expliqué Facu Campazzo, l’un des bourreaux des Rockets.

Une belle récompense pour Jones, ancien joueur des Nuggets, revenu cet été dans le Colorado sur le banc de Mike Malone pour remplacer Wes Unseld Jr, nommé coach des Wizards.

« Je suis privilégié de faire partie de cette franchise » a réagi Jones après cette victoire. « J’arrive ici comme le seul petit nouveau, et les gars essaient de vous découvrir… Je débarque au coeur d’une culture, et tous ces gars sont tellement de bons gars. Ils ne se plaignent jamais, et ils se donnent à fond tout le temps. Comme je leur ai dit : « Vous avez créé une identité, et je suis chanceux d’en faire partie. » »

A l’isolement, Mike Malone avait évidemment passé un coup de fil à son assistant pour le mettre en confiance, et lui donner quelques conseils. « Il m’a appelé pour me dire qu’il avait confiance en moi. Il m’a dit d’être moi-même, et que j’étais un gars positif. Il m’a dit que j’avais été joueur, et que je savais ce que je faisais. »

Des mots simples qui permettent à Denver d’enchaîner avec une troisième victoire de suite.