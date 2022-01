Le MVP de la nuit | Giannis le magnifique

Facundo Campazzo, Stephen Curry ou encore DeMar DeRozan auraient fait de beaux MVP de la nuit, mais difficile d’ignorer la nouvelle grosse performance de Giannis Antetokounmpo. Le « Greek Freak » porte bien son surnom avec un triple-double énorme réalisé en seulement 32 minutes : 35 points, 16 rebonds et 10 passes à 12 sur 19 aux tirs. Ce qui donne une évaluation de 50 dans la facile victoire des Bucks face aux Pelicans (136-113). A 27 ans, c’est son… 27e triple-double en carrière, et depuis qu’il est revenu de sa période d’isolement, il tourne à 33 points, 11.5 rebonds et 6.5 passes de moyenne. Ce qui donne six victoires de suite pour les Bucks.

« J’essaie juste de rester agressif » explique le double MVP. « J’ai le sentiment d’être à mon meilleur niveau quand je suis agressif. Pas uniquement pour moi, mais aussi pour l’équipe car je peux créer des shoots pour les autres. »

A un triple-double de Michael Jordan

Comme souvent avec Giannis, on a l’impression de voir un adulte au milieu d’enfants tant il combine puissance et vitesse. Il y a même du LeBron quand il découpe les défenses pour servir un coéquipier démarqué. Un LeBron de 2m10 avec une plus grande envergure et des appuis qui font la différence pour slalomer au milieu des défenseurs. Et le voilà donc à un triple-double de… Michael Jordan !

« Pour être franc avec vous, c’est évidemment une grande réussite de retrouver mon nom avec ces joueurs-là, mais nous sommes tellement concentrés sur ce que nous devons faire qu’on évacue tout ça, et on est déjà concentré sur le prochain match (Detroit) », poursuit Antetokounmpo. « Mais en vieillissant, il me faut prendre du recul, vivre dans l’instant présent et profiter de ce moment. Réaliser 27 triple-doubles, c’est dingue ! Je me souviens quand j’avais réussi mon premier, je crois que c’était dans ma 3e année ».

Pour réaliser ce 27e triple-double en carrière, Antetokounmpo signe 10 passes décisives, et preuve que ses percussions sont létales, ses dix passes apportent 30 points puisqu’elles sont suivies uniquement par des paniers à 3-points !

« Cela fait partie de ces soirées où l’adversaire place cinq joueurs sur lui dans la raquette » constate Grayson Allen, l’un de ceux qui a le plus profité des ballons ressortis par Giannis.