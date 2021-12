Sondage | Décernez vos trophées de 2021 !

Joueur de l’année, équipe de l’année, révélation de l’année, déception de l’année, etc. Lecteurs de Basket USA, il est l’heure de désigner vos trophées de 2021, juste avant de passer à 2022 !

Impossible évidemment de passer à côté du sacre des Bucks de Giannis Antetokounmpo, présents un peu partout dans ces différents sondages. Kevin Durant est également bien représenté, tout comme les Grizzlies et les Lakers, mais pour des raisons diverses. Avec, en prime, une mention spéciale pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

On vous laisse ainsi découvrir et répondre aux 10 questions ci-dessous, afin de vous replonger dans cette année 2021 marathon qui a été, malgré le Covid-19, plutôt belle et riche, basketballistiquement parlant.





Si le sondage ne s’affiche pas, cliquez directement ici.