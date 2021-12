Kevin Durant défend le choix de réintégrer Kyrie Irving

Sauf contretemps, c’est mercredi soir que Kyrie Irving devrait débuter sa saison, et ce sera sur le parquet des Pacers. Non vacciné, le meneur All-Star n’est pas autorisé à jouer à New York, mais ses dirigeants ont décidé de faire machine arrière, et donc de le réintégrer à l’effectif pour les matches en déplacement. Une situation étrange mais finalement pas si complexe que ça, selon Kevin Durant, qui a poussé en interne pour ce retour.

« Vous l’avez déjà vu jouer ? » demande l’ailier des Nets à la presse, après le revers concédé face aux Sixers. « C’est un maître. Il peut shooter à 60, 70% aux tirs si vous ne défendez pas sur lui. C’est un joueur très intelligent. Il s’agit juste pour lui de retrouver son rythme et ses jambes. De notre côté, on va jouer des systèmes pour lui, et on va le chercher sur le terrain. On joue un basket collectif, et il peut s’adapter et faire tout ce qu’il faut, donc il n’y a aucune inquiétude de notre côté. »

« Il ne faut pas trop analyser tout ça, ni compliquer les choses »

Même son de cloche chez Steve Nash, pas préoccupé par cette situation bancale. Alors même qu’il y a quelques mois, tout le monde, à Brooklyn, expliquait que l’équipe ne pouvait pas se permettre d’avoir un joueur à mi-temps…

« Je suis peut-être un peu naïf mais je pense que je vais continuer de faire dans la simplicité… Kyrie joue en déplacement et on verra quand il rejoindra le groupe comment il trouve sa place et son rythme. Et quand on revient à Brooklyn, retour à la normale comme c’est le cas depuis le début de saison. »

Pour le coach des Nets, il ne faut pas trop en faire. C’est comme un joueur blessé qui revient dans le groupe.

« Il ne faut pas trop analyser tout ça, ni compliquer les choses. Il faut essayer d’en profiter et essayer de le mettre en position de réussir et d’apprécier ce qu’il fait. Les effets positifs de son retour peuvent être élevés, et cela peut aussi avoir un effet sur le groupe quand il n’est pas là car les gars auront moins de charge sur les épaules. »

Pour James Harden, « c’est le même Irving » à l’entraînement, tandis que Kevin Durant l’a trouvé « très bien ».