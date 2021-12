Les Knicks encore sauvés par leur banc

-29 pour RJ Barrett, -27 pour Julius Randle, -22 pour Mitchell Robinson, -21 pour Kemba Walker et -17 pour Quentin Grimes, qui remplaçait un Evan Fournier touché à la cheville pendant l’échauffement. +39 pour Miles McBride, +36 pour Obi Toppin, +31 pour Taj Gibson, +28 pour Alec Burks et +27 pour Immanuel Quickley. Le différentiel au +/- entre les titulaires et les remplaçants des Knicks a encore été effrayant.

Pourtant, New York affrontait une équipe de Detroit extrêmement affaiblie, mais le cinq majeur de Tom Thibodeau a encore pris le bouillon, et c’est donc la « second unit » qui a sauvé les meubles.

À leur décharge, les Knicks étaient en back-to-back, et leur avion a mis du temps à quitter Minnesota à cause de la neige. Tom Thibodeau et sa troupe ne sont ainsi arrivés à Detroit que mercredi matin. « On savait que ça allait être compliqué », confessait Taj Gibson. « La bonne nouvelle, c’est qu’on a désormais un jour pour récupérer parce que le vol de la nuit dernière nous a tués. On est arrivés vers 5 heures du matin, donc c’était compliqué. »

Affreux (5 points à 2/11, 10 rebonds, 5 passes et 3 pertes de balle), Julius Randle a vu la fin de match depuis le banc, alors que son coach expliquait après coup que son All-Star devait gérer une blessure.

« Il est amoché », a expliqué Tom Thibodeau. « Il nous donne pourtant tout ce qu’il a. C’est ce que j’aime chez lui. Il ne cherche pas d’excuses. Il va juste sur le terrain et il continue de jouer. »

Le technicien s’est néanmoins vite rendu compte que ça n’allait pas et qu’il ne gagnerait pas ce match avec son cinq.

« Le but était juste d’essayer de trouver un moyen de gagner. Pas d’excuses. Nous allons trouver des gars qui peuvent faire quelque chose. C’est ce que nous avons fait. Dès que les remplaçants sont entrés en jeu, tout a changé. Leur énergie était bonne et ils ont bien joué. C’est généralement les remplaçants qui jouent et les titulaires qui entrent et finissent le match. Et les remplaçants soutiennent les titulaires. Cette fois, nos titulaires ont beaucoup soutenu les remplaçants qui ont terminé le match. »

Ça a fonctionné contre cette faible version des Pistons, mais ça devient un thème récurrent à New York cette saison.