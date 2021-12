Kyrie Irving comblé de retrouver les parquets et ses coéquipiers

Pour la première fois de la saison, et quelques heures après sa sortie du protocole sanitaire de la ligue, Kyrie Irving s’est entraîné avec les Nets. Dans la foulée, il a pris la parole après plus deux mois de silence.

Son début de saison se rapproche et interviendra d’ici quelques jours, alors que la franchise de Brooklyn avait d’abord pris la décision de l’écarter de la rotation puisque le champion 2016, n’étant pas vacciné, ne pouvait jouer qu’à l’extérieur. Pour le club, ça posait de trop gros problèmes de continuité…

Sauf que les quarantaines ont de toute façon empêché toute continuité cette saison et, sous la pression de Kevin Durant, le club a finalement décidé de rappeler son meneur. Quitte donc à ne l’utiliser que par intermittence.

« J’ai compris et respecté leur décision », explique Kyrie Irving à ESPN. « Il a fallu que je prenne du recul, pour ne pas être trop affecté personnellement par ça. J’ai vraiment fait preuve d’empathie et compris leur choix de ne pas m’inclure dans la rotation si je n’étais pas pleinement vacciné. »

Surtout que l’ancien de Boston et Cleveland ne pensait visiblement pas que ça irait aussi loin.

« Je connaissais les conséquences, mais je n’y étais clairement pas préparé », confesse Kyrie Irving. « Alors que la saison allait commencer, je pensais faire pleinement partie du groupe et pouvoir ainsi m’amuser avec mes coéquipiers. Mais malheureusement, les choses n’ont pas tourné comme ça. »

« Je ne vais pas mentir : c’était dur de regarder les matches de loin »

Ce jeudi, Kyrie Irving a donc, en quelque sorte, enfin commencé sa saison, avec un premier entraînement. Plus deux mois après le match d’ouverture des Nets, le 19 octobre dernier.

« J’ai manqué beaucoup de temps. C’est mon premier jour avec les gars et ça faisait tellement longtemps. J’ai manqué trois mois, mais en restant à la maison, à compter les jours, ça m’a semblé très long. Comme je pensais à mon premier entraînement, j’ai peu dormi la veille. Je suis béni de revenir à la salle et d’être accueilli à bras ouverts par mes coéquipiers et la franchise. Je ne vais pas mentir : c’était dur de regarder les matches de loin. Même si ce n’est que pour jouer à l’extérieur, je suis reconnaissant d’avoir cette opportunité. »

Pour le retour définitif et officiel, en match donc, il faudra encore attendre et ce pour deux raisons. Déjà, Steve Nash a parlé d’une à deux semaines pour que Kyrie Irving monte en régime physiquement et soit prêt. Ensuite, les Nets jouent à Brooklyn pendant une semaine et n’auront que deux matches à l’extérieur jusqu’au 15 janvier.

« Je suis impatient de faire ce premier match, que ce soit le 5 janvier (à Indiana) ou après. Néanmoins, je dois me remettre en forme pour être à mon meilleur niveau et être performant. C’est ça que je recherche. »

Cette drôle de situation est donc bien loin d’être finie surtout que, contrairement à Andrew Wiggins ou plus récemment Bradley Beal, Kyrie Irving ne semble toujours pas vouloir se faire vacciner pour jouer tous les matchs.