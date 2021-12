Auteur d’un gros double-double, Chris Boucher sort grandi de son duel avec Joel Embiid

Avant d’affronter les Sixers, Nick Nurse s’est adressé individuellement à Chris Boucher. La consigne du coach des Raptors ? « Fais juste de ton mieux. » Face, sous-entendu, à l’un des meilleurs pivots de la ligue, Joel Embiid.

Physiquement, comme l’a souligné son coach, le joueur canado-lucien (2,06 mètres et 90 kilos) ne partait en effet pas vraiment favori face au Camerounais, beaucoup plus grand et lourd (2,13 mètres et 127 kilos). « Oh mec, je ne vais pas mentir, il est costaud », ne cache pas le pivot des Raptors après le match.

Celui-ci a effectivement eu beaucoup de mal à résister dans les prises de position du pivot des 76ers, poste bas. Et c’est dans la raquette que Joel Embiid a fait le plus gros de son chantier, terminé avec 36 points (11/16 de réussite aux tirs et 12/14 aux lancers-francs), 11 rebonds et 4 passes décisives. « Je pense qu’il m’a rendu bien meilleur aujourd’hui », confie toutefois humblement Chris Boucher.

« L’essentiel est qu’il était prêt à relever le défi, il était prêt à se battre et je pense qu’il leur a fait mal de l’autre côté du terrain », salue ainsi Nick Nurse.

Chris Boucher n’a en effet pas à rougir de sa performance face à son adversaire, qu’il a pu dominer en vitesse et en agilité. Après une première période discrète, le Raptor a notamment enchaîné trois paniers primés, en catch-and-shoot, dans les premières minutes du troisième quart-temps face à Joel Embiid qui a tardé à sortir sur lui.

Efficace depuis qu’il est titulaire

Il a ainsi terminé avec une meilleure évaluation que son vis-à-vis avec 28 points (10/14 aux tirs dont 5/7) et 19 rebonds, un record en carrière égalé. « Ils ne m’ont pas accordé mon dernier rebond, hein ? Ça me fait de la peine », ironise l’intérieur, seul joueur dans l’histoire des Raptors à poster de telles statistiques.

Il s’agit dans tous les cas de son meilleur match au cœur d’une saison moyenne. Attendu comme l’une des potentielles révélations de l’année, il remonte malgré tout la pente en l’absence du titulaire habituel, Precious Achiuwa. Réintroduit dans le cinq, il tourne ainsi à 16 points et 9 rebonds de moyenne depuis sept matches.

« Après le match à Cleveland (ndlr : où il avait inscrit 21 points), ça m’a donné une perspective du genre : ‘Suis-je vraiment prêt à être l’option numéro 1 ?’ On voit des gars faire ça tous les jours, Fred (VanVleet), Pascal (Siakam), Gary (Trent Jr.). On sait que c’est un peu plus difficile que ce à quoi on s’attend. Donc c’était une bonne expérience pour moi et ça m’a fait réaliser ce que je pouvais vraiment faire. »

À savoir, rivaliser statistiquement avec l’un des meilleurs pivots de la ligue.