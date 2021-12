Le Thunder donne sa chance à Olivier Sarr

Dans la valse actuelle des protocoles Covid et les nombreux joueurs qui doivent venir prêter main forte à des effectifs NBA de plus en plus déplumés, le Thunder a décidé de donner sa chance à trois nouveaux joueurs dont Olivier Sarr, l’intérieur français qui évoluait jusqu’alors au sein du Oklahoma City Blue.

Avec des moyennes de 7 points et 5 rebonds en 14 matchs de G-League cette saison, l’ancien de Wake Forest et Kentucky a montré une belle efficacité près du cercle, avec 52% de réussite aux tirs. Non-drafté en juin dernier, Olivier Sarr pourrait donc faire ses débuts lors du « road trip » de deux matchs d’OKC à Sacramento puis Phoenix.

Le Thunder a quatre joueurs en quarantaine, et actuellement indisponibles, dont trois à l’intérieur avec Darius Bazley, Jeremiah Robinson-Earl et Aleksej Pokusevski.