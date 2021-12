Ja Morant fait tomber les Suns à la dernière seconde !

Les Grizzlies ont mené quasiment toute la rencontre sur le terrain des Suns mais ces derniers ont bien failli réaliser le hold-up parfait, prenant un point d’avance sur un tir primé de Devin Booker à cinq secondes du buzzer. Le lay-up de Ja Morant à 0.5 seconde de la fin du match a toutefois fait plier les Suns pour la deuxième fois de suite.

Privés de leur coach, Monty Williams, et de deux titulaires, DeAndre Ayton et Jae Crowder, tous trois en protocole Covid, les Suns débutent la rencontre à 3/13 aux tirs et Memphis prend logiquement les devants (17-6). Plusieurs ballons perdus des Grizzlies permettent cependant aux Suns de finir le premier quart-temps sur un 7-0 pour recoller au score (25-24).

Malgré les absences de Dillon Brooks et de De’Anthony Melton, les Grizzlies gardent le contrôle du match. Devin Booker ramène plusieurs fois les Suns à -1 mais à chaque fois, Memphis refait le trou. Grâce à un Desmond Bane bouillant (19 points à la pause) et à la montée en puissance de Ja Morant, ils rentrent aux vestiaires à +12 (60-48).

Le meneur des Grizzlies passe alors la vitesse supérieure et domine le troisième quart-temps. Il marque 15 points et l’écart atteint les 18 unités. Côté Suns, seul Devin Booker parvient à répondre. Le champion olympique agresse la défense de Memphis, score 11 points dans la période, et Phoenix limite la casse (89-75).

Les Suns n’ont besoin que de cinq minutes en dernier quart-temps pour revenir dans le coup. L’adresse longue distance de Cam Payne et Cam Johnson, et la bonne rentrée de Jalen Smith lancent un 16-5 qui ramène Phoenix à -3 (94-91). Les Grizzlies restent devant mais avec cinq points d’avance et 50 secondes à jouer, les Suns n’abdiquent pas. Deux stops et un tir primé de Devin Booker leur donnent l’avantage avec cinq secondes au chrono.

Ja Morant prend alors ses responsabilités, attaque le cercle et marque un lay-up acrobatique malgré la défense de Mikal Bridges et de Devin Booker pour donner une victoire méritée à son équipe !

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le show du duo Ja Morant – Desmond Bane. À l’instar du troisième quart-temps cette nuit où il a disséqué la défense des Suns, faisant systématiquement le bon choix entre attaque du cercle, tir de loin et création pour ses partenaires, Ja Morant a montré qu’il avait tout d’un All-Star. À ses côtés, Desmond Bane s’affirme lui comme un joueur de plus en plus solide. Il a non seulement quasiment doublé sa moyenne de points mais son physique lui permet également d’être costaud sur l’homme et de défendre les meilleurs extérieurs adverses. Il l’a encore montré cette nuit. Avec ces deux joueurs sur les extérieurs, Memphis a un avenir radieux devant lui.

– Cam Johnson et Jalen Smith saisissent leur chance. Titulaire, Cam Johnson a comblé l’absence de Jae Crowder avec brio. Il a terminé le match avec 19 points dont 4/10 de loin en 36 minutes. L’ailier n’a pas été le seul à briller. Si JaVale McGee était titulaire en lieu et place de Deandre Ayton, c’est Jalen Smith, drafté en 2020, qui a saisi sa chance. Avec un McGee gêné par les fautes, Smith a joué 29 minutes, marqué 15 points et pris 9 rebonds, avec un 2/4 à 3-points, montrant qu’il a les qualités pour rentrer dans la rotation de Monty Williams.

— Les bonnes minutes de Killian Tillie. Avec les nombreuses absences côtés Grizzlies, le Français continue de se voir donner du temps de jeu dans la rotation de Taylor Jenkins. Cette nuit, il a joué 19 solides minutes, compilant 6 points, 3 rebonds, 1 contre, et 1 interception. C’était la neuvième fois en décembre qu’il jouait plus de dix minutes dans un match.

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. 33 points à 56% de réussite et le tir de la victoire face à Mikal Bridges et la grosse défense de Phoenix. Que dire de plus ? Ja Morant est bel et bien de retour et permet à Memphis de rester bien ancrée dans le Top 4 de la conférence Ouest.

✅ Desmond Bane. L’arrière/ailier a été tout aussi impressionnant que son leader. Il a terminé la rencontre avec 32 points, dont 6/11 de loin. C’est lui qui a mis les Grizzlies sur les bons rails en première mi-temps, et c’est lui, avec 11 points en dernier quart-temps, qui a repoussé les assauts des Suns.

✅ Devin Booker. La star des Suns a tenu son équipe a bout de bras en deuxième mi-temps, marquant 18 de ses 30 points après la pause. Il a presque donné la victoire à son équipe avec son 3-points à cinq secondes de la fin.

⛔ Chris Paul. Le meneur de Phoenix a délivré 13 passes décisives mais son 4/13 aux tirs et son manque d’agression lors des trois premiers quart-temps ont permis à Memphis de dominer la rencontre.

⛔ JaVale McGee. En l’absence de DeAndre Ayton, il n’a jamais su imposer sa loi dans la raquette. Son problème de fautes a ouvert le cercle pour les Grizzlies et Ja Morant en a profité pendant tout le match.

LA SUITE

Phoenix (26-7) : les Suns finiront l’année avec la réception du Thunder mercredi et un déplacement à Boston lors de la Saint-Sylvestre.

Memphis (21-14) : les Grizzlies retournent dans le Tennessee pour faire face aux Lakers et aux Spurs.