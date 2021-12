La NBA peut souffler ! Aucun match de Noël n’a été annulé, et le spectacle a été au rendez-vous, avec du suspense un peu partout, et des actions de très grande qualité. Il y a d’abord ce magnifique panier de Jonathan Kuminga sous le cercle, ou encore ce duel en haute altitude entre Robert Williams et Giannis Antetokounmpo. Que dire de cette claquette de Gary Payton II et de ce Rider d’Obi Toppin.

Mais la première place revient à Nic Claxton qui place un alley-oop sur la tête de LeBron James !