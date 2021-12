Malgré le retour de Ja Morant, le Thunder se venge des Grizzlies

La dernière fois qu’Oklahoma City avait croisé la route de Memphis, ça s’était terminé avec la plus grosse défaite (152-79) de l’histoire de la NBA. Mais avec Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey, ce Thunder est (logiquement) bien différent et l’a prouvé en se vengeant sur le parquet des Grizzlies.

Une victoire acquise au forceps, malgré une entame de match ratée et alors que Ja Morant était pourtant de retour…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Retour perdant pour Ja Morant. Blessé puis à l’isolement à cause du Covid-19, le meneur de Memphis avait raté les 12 derniers matchs de son équipe. Étonnamment, son équipe avait retrouvé des couleurs durant cette période, avec 10 victoires, passant surtout de la 30e… à la 1ère défense sans son meneur de jeu. Forcément frustrant à voir pour le leader de l’équipe, d’ailleurs malmené par ses propres fans pour ce retour perdant.

– Un Thunder encore « clutch ». Shai Gilegous-Alexander et ses partenaires sont très jeunes, mais ils semblent beaucoup aimer les ambiances du « money time ». L’arrière et sa troupe ont ainsi bien mieux géré la fin de match, pourtant en terrain ennemi, pour enchaîner un deuxième succès consécutif dans les dernières secondes.

TOPS/FLOPS

✅ Le tandem SGA/Giddey. L’équilibre est de plus en plus intéressant entre Shai Gilgeous-Alexander, plus deuxième arrière scoreur, et l’Australien, à la baguette et davantage dans la création du jeu. Avec ces deux-là, Mark Daigneault a une bonne base pour construire et mettre en place ses idées sur le plan offensif.

⛔ La défense de Memphis dans le « money-time ». L’effet négatif de Ja Morant sur la défense de son équipe commence à devenir troublant. Sans lui, les Grizzlies semblent très soudés et sur la même longueur d’onde défensive. Mais cette nuit, on a retrouvé des absences gênantes, notamment dans le « money time », avec une tentative d’interception inutile de Ja Morant qui laisse Josh Giddey tout seul dans la raquette, ou ce raté collectif sur une remise en jeu. Deux paniers offerts dans la dernière minute qui font très, très mal…

LA SUITE

Memphis (19-13) : rendez-vous à Golden State, jeudi soir, pour Ja Morant et sa troupe.

Oklahoma City (10-19) : le Thunder accueille les Nuggets demain soir.