Carmelo Anthony se reconnaît dans le parcours d’Isaiah Thomas

NBA – L’ailier des Lakers admire la ténacité et l’état d’esprit de son jeune coéquipier.



Deux matches, deux défaites pour les Lakers depuis que Isaiah Thomas a rejoint les Lakers, mais l’ancien scoreur des Celtics répond aux attentes avec 16 points de moyenne, et ce retour en NBA suscite l’admiration de ses coéquipiers, et notamment de Carmelo Anthony.

Il y a trois ans, « Melo » a vécu cette lente descente aux enfers avec une mise à l’écart aux Rockets, un transfert aux Bulls, et finalement une résurrection du côté de Portland alors qu’il envisageait sérieusement de mettre un terme à sa carrière.

« C’est quelque chose que je peux comprendre. Je connais ce sentiment de croire en soi quand tout le monde ne compte plus sur vous. Je connais ça. Il s’appuie sur sa foi en lui et il croit en son jeu, en son talent, en ses qualités et en ce qu’il peut faire. »

Une situation et un état d’esprit que Melo connaît très bien. « J’ai été à l’écart pendant un an et demi… C’était la même mentalité pour traverser tout ça. Parfois, ça devient stressant, et je suis sûr qu’on veut se replier sur soi-même. Mais comme on peut le voir, il était préparé quel que soit le moment. Je suis simplement heureux qu’il soit de retour en NBA. Heureux que ce soir chez nous. »