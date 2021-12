Blessé et frustré, Anthony Davis a été apaisé par les mots de sa femme

Blessé au genou face aux Wolves, Anthony Davis ne semble pas réussir à échapper à l’infirmerie. Poursuivi par les blessures à répétition, comme l’an passé avec un pépin au talon d’Achille qui s’est transformé en blessure au mollet puis aux ischios en playoffs, l’intérieur a eu très peur quand il a entendu un « pop » dans son genou gauche.

Heureusement, ce n’est qu’une entorse d’un ligament du genou gauche, ce qui va l’éloigner des terrains pendant au moins quatre semaines (soit une quinzaine de matchs). Anthony Davis craignait le pire mais il devrait bel et bien être de retour dans la seconde moitié du mois de janvier 2022. Un moindre mal…

« J’étais très ému, je partais dans tous les sens », reconnaît-il dans The Athletic. « J’ai eu une très bonne discussion avec ma femme [Marlen]. C’est vraiment elle qui m’a remis les idées en place. Elle est très spirituelle et elle pense que c’est le moment pour moi de me remettre l’esprit bien en place. Je vais soigner ma jambe, soigner mon corps et je vais revenir plus fort que jamais. »

Avec un effectif déjà affaibli par la pandémie, les Lakers n’avaient clairement pas besoin de perdre l’un de leurs meilleurs joueurs à ce stade de la saison. Personne ne pouvait ainsi imaginer que Los Angeles enverrait Isaiah Thomas, signé pour un contrat de 10 jours, dans un cinq majeur géré par David Fizdale cette saison. Et pourtant…

« On s’adapte tout simplement », souffle justement le coach intérimaire, en l’absence de Frank Vogel. « Il ne faut pas commencer à se plaindre ou bougonner. C’est comme ça. C’est notre monde en ce moment. »

Anthony Davis en « mode coaching »

Coincé dans le ventre mou de la conférence Ouest, avec 16 victoires et 15 défaites, les Lakers vont devoir jouer serré pour garder le rythme du peloton sans Anthony Davis pour les y aider. L’an passé, ils avaient le luxe d’un bilan largement positif pour juguler la blessure de leur intérieur star. Mais pas cette saison !

« Tous nos gars doivent se concentrer », reprend Anthony Davis qui entend se mettre en « mode coaching ». « Il va falloir qu’on soit solidaire pour gagner des matchs et continuer à avancer. Il faudra que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. Je pense qu’on a les gars pour ça, beaucoup de leadership qui peut nous mettre en bonne position sur le terrain, mais aussi sur le banc avec le coaching staff. »

Malgré une intersaison dédiée au renforcement musculaire, Anthony Davis doit encore et toujours prendre son mal en patience à l’infirmerie. Et en tenue de ville sur le banc pendant les matchs. Un crève cœur pour celui qui montrait l’exemple en début de présaison, après avoir manqué tant de matchs la saison précédente…

« L’an passé, c’était plus à cause de soucis personnels [que j’ai été blessé]. Cette année, c’était plutôt une action imprévisible. Et le fait qu’il n’y ait rien que je pouvais faire pour l’éviter, ça me permet de garder le moral. C’est ce dont tu as besoin dans ce type de moment difficile. Il faut avoir ce soutien autour de toi. Et [ma femme] l’a été. »